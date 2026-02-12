대법원, '5·18 왜곡' 전두환 회고록 출판금지 "정당했다"

큰사진보기 ▲거센 항의 받으며 광주법원 떠나는 전두환전두환씨가 지난 2019년 3월 11일 오후 광주지법에서 열린 5.18민주화운동 관련 고 조비오 신부에 대한 사자명예훼손 혐의 재판에 참석한 뒤 시민들의 거센 항의를 받으며 법원을 떠나고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

5·18 민주화운동 당시 계엄군의 헬기 사격을 봤다고 증언한 조비오 신부를 "가면 쓴 사탄"으로 묘사했던 <전두환 회고록>이 출판금지된 건 정당했다는 대법원 판단이 나왔다.대법원 민사3부(주심 이흥구 대법관)는 12일 오전 5·18단체들, 조비오 신부 조카 조영대 신부가 전씨와 책 출판을 결정한 전씨 아들 전재국씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송 선고기일에서 피고 측(전재국씨)의 상고를 기각했다고 밝혔다. 상고기각이란 대법원이 상고가 이유 없다고 판단, 원심 판결을 그대로 확정하는 판결이다. 따라서, 원고가 일부 승소한 원심 판결이 확정됐다.재판부는 회고록에 담긴 '헬기 사격 부정' 등의 표현이 명백한 허위사실이며, 이를 삭제하지 않고는 책을 인쇄하거나 배포할 수 없다고 본 원심 판단이 정당했다고 봤다. 또 조비오 신부를 모욕적으로 묘사해 사망자의 인격권을 침해한 것 관련, 아들 전씨가 5·18단체들에 각 1500만 원, 조영대 신부에게 1000만 원을 배상하라고 판결했다. 전두환씨 소송을 수계한 배우자 이순자씨는 이 중 일부를 전씨와 공동 부담하게 됐다.대법원 판결을 앞둔 이 사건 쟁점은 크게 세 가지였다. ①회고록 내 5·18 관련 표현들의 허위사실 인정 여부 ②조카 조영대 신부의 손해배상 청구권 인정 여부 ③전두환씨 측의 '위법성 조각 사유' 인정 여부다.① 관련, 회고록에는 '5·18민주화운동 당시 남파된 북한군, 공작원, 특수요원들이 시위에 참여하여 이를 격화시켰다', '당시 계엄군의 헬기를 이용한 사격은 없었다', '당시 시민들이 먼저 무장을 하였기 때문에 계엄군이 자위권을 발동할 수밖에 없었다'는 등의 표현이 담겨있었다.대법원은 이들 표현이 "구체적 사실을 명시적 또는 묵시적으로 적시했다"며 "각 표현이 적시한 위 사실들은 모두 허위임이 증명되었다고 봐야 한다"고 판시했다. "이 사건 각 표현에 의한 허위사실 적시로 인해 원고 5·18단체들의 사회적 평가가 침해되는 결과가 초래된다고 봐야 한다"는 점도 분명히 했다.②와 관련해, 피고 측은 조영대 신부가 현행법상 유족 범위를 벗어나는 조비오 신부의 조카인 점을 꼬집어 삼촌인 조비오 신부 명예훼손에 관한 배상, 출판 금지를 청구할 법적인 자격이 없다고 주장해왔다. 하지만 대법원은 두 신부가 서로 직계혈족에 버금갈 정도의 밀접한 친분관계를 형성하고 있었다고 보고 "조비오 신부에 대한 모욕적 표현이 조영대 신부가 가질 추모 감정을 침해했다고 결정한 원심 판단을 수긍할 수 있다"고 판시했다.대법원은 쟁점 ③ 위법성의 조각사유 역시 배척했다. 명예훼손 소송에서 피고가 '공공의 이익을 위해 사실로 믿고 썼다'고 주장할 경우 위법성이 사라질 수 있다. 그런데 전두환씨 등 상황을 전반적으로 살펴봤을 때 당시 상황이 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 보이지 않는다는 판단이다.대법원은 "허위사실 적시에 의한 명예훼손 및 모욕적이고 경멸적인 인신공격에 의한 인격권 침해에 관한 기존의 법리를 재확인하고, 이를 5·18민주화운동 관련 표현행위에 적용했다"고 밝혔다. 또 사망자 명예훼손에 대한 민법상 구제 권한을 기존 '유족 범위'보다 넓게 인정하는 법리를 이번 판결로 최초 확립했다고 의미를 부여했다.