국방부, 계엄 관련 의혹 주성운 지작사령관 직무배제·수사의뢰

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 12일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 12·3 불법 비상계엄 사건의 전개와 관련한 국방부 헌법존중 정부혁신 TF 활동결과를 발표하고 있다. 왼쪽은 박정훈 국방부조사본부장. 2026.2.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국방부는 12일, 12.3 비상계엄 관련 의혹이 있는 것으로 파악된 주성운 육군 지상작전사령관(대장)을 직무에서 배제하고 수사의뢰했다.안규백 국방부 장관은 이날 오전 '헌법존중 정부혁신 TF 활동결과(TF)' 브리핑에서 "현 지작사령관, (계엄) 당시 1군단장의 계엄 관련 의혹을 식별해 금일부로 직무를 배제하고 수사를 의뢰했다"고 밝혔다.안 장관은 주 사령관이 어떤 혐의를 받고 있는지에 대해서는 "지금 말할 수 있는 단계는 아니고 수사하는 과정"이라며 "헌법존중 TF로부터 제보를 받아 조사·분석하는 과정에서 여러가지 위법행위가 식별됐다"고 설명했다.국방부는 이날 지난 6개월간 12.3 비상계엄에 대해 조사한 결과 계엄에 관여한 군인 180여 명을 식별했다고 밝혔다.국방부는 "국방부 '헌법존중 정부혁신 TF'와 '국방 특별수사본부'를 중심으로 '12.3 불법 비상계엄' 관련 제보 등 의혹이 제기된 24개 부대·기관에 소속된 장성 및 영관급 장교 등 860여 명을 대상으로 지난 6개월간 조사를 실시했다"고 설명했다.조사는 관련자 문답 및 기록 확인 등의 방식으로 비상계엄의 준비, 실행 등에 직·간접적 관여 여부를 확인했다. 의사결정권보유여부, 계급(직급), 행위시점 및 역할 등을 고려해 수사의뢰, 징계요구, 경고·주의 등의 양정을 판단했다.아울러, 2025년 12월 15일 출범한 '국방 특별수사본부' 중심으로 '내란특검'에서 국방부로 이첩한 사건과 자체적으로 인지한 사건 등에 대한 면밀한 수사 활동도 병행했다.TF는 계엄사령부가 국회 계엄해제 의결 이후 '2신속대응사단' 등 추가 가용부대를 확인한 점,국군정보사령부가 중앙선거관리위원회를 점거하기 위해 사전 모의한 점, 주요 인사 체포를 위해 국군방첩사령부와 국방부 조사본부가 체포조 운영 및 구금시설을 확인한 점 등 다양한 실체적 진실을 확인했다고 밝혔다.식별된 이들은 일부 중복자들을 포함하여 각각 ▲ 수사의뢰·수사중 114명 ▲ 징계요구 48명 ▲ 경고 및 주의 75명이다.국방부는 "기존 조사 결과에 따라, '징계요구'된 인원과 기소된 인원 등을 대상으로 징계 절차를 지속 실시하고 있다"면서 "현재까지 35명에 대한 중징계 조치를 단행하였으며, 직무배제 등 필요한 인사조치도 병행 실시하고 있다"고 설명했다.아울러 국방부는 박정훈 국방부 조사본부장(해병 준장)이 이끄는 내란 전담 수사본부를 중심으로 고강도 수사 활동을 이어갈 것이라고 부연했다.안 장관은 "12.3 내란이라는 초유의 사태에 우리 군에 신상필벌의 원칙이 확고하게 자리 잡을 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것"이라며 "오늘의 발표를 기점으로 불법 계엄으로 얼룩진 오명을 씻어내고, '국민의 군대'를 재건하는 계기로 삼을 수 있도록 굳건히 나아가겠다"고 강조했다.