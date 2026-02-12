임현철 울산시 대변인, 남구청장 출마 선언 "행정은 결과로 증명"

큰사진보기 ▲임현철 울산광역시 대변인이 12일 시의회 프레스센터에서 울산 남구청장 출마를 선언하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

울산 남구의원과 시의원을 지낸 임현철 울산광역시 대변인이 12일 울산 남구청장 출마를 선언했다.임현철 대변인은 이날 시의회 프레스센터에서 출마 회견을 열고 "울산의 심장인 남구를 다시 세차게 뛰게 하겠다는 간절함과 확신을 담아 남구청장 출마를 선언한다"고 밝혔다.이어 "남구의회와 울산시의회를 거치며 풀뿌리 민주주의 현장에서 구민의 목소리를 가슴에 새겼고 울산광역시 대변인으로 시정의 핵심 정책을 조율하고 행정의 흐름을 꿰뚫는 법을 배웠다"고 말했다.또한 "지금 남구는 인구 감소와 산업구조 변화, 침체된 상권 등으로 새로운 판을 요구하고 있다"며 "지금 필요한 것은 단순한 행정이 아니라 남구의 지도를 바꿀 치밀한 설계도와 이를 실행할 강력한 추진력"이라고 덧붙였다.공약으로 '3개의 권역별 특화 개발', '3개의 벨트 구축', '4대 행복 케어를 통한 복지' 등 '남구 대개조3·3 프로젝트'를 제시했다.임 대변인은 '3개의 권역별 특화 개발'에 대해 "태화강역세권을 영남권 경제·교통의 심장으로 조성하겠다"라며 "KTX-이음과 산천, 동해남부선 광역전철, 도시철도 1호선 수소트램을 연결하는 스마트 복합환승센터를 건립하고 삼산·달동을 보행 중심의 상업·문화 랜드마크로 재탄생시키겠다"라고 밝혔다.또 '3개의 벨트 구축'에 대해서는 "남산과 태화강을 잇는 짚라인, 레일바이크, 울산체육공원, 선암호수공원, 삼산매립장을 연계한 레저·관광 벨트를 구축하겠다"라며 "석유화학공단에 신규 투자 유치 및 수소융복합밸리에 친환경 에너지 기업 유치, 테크노산업단지에 '남구 스타트업 지원센터'를 건립해 청년들이 남구에서 성공할 기회를 열겠다"고 밝혔다. 이어 신정동과 달동의 노후 주택 수리지원을 확대하고 스마트 주차 시스템을 도입하는 도시 재생 벨트를 완성하겠다"고 공약했다.'4대 행복 케어를 통한 복지'의 경우 "청년과 여성에게는 양질의 일자리를, 아이들에게는 24시간 안심돌봄 서비스를, 어르신께는 다시 뛰는 청춘을 선물하겠다"고 밝혔다.임현철 대변인은 끝으로 "행정은 결과로 증명해야 하고 정치는 책임으로 보답해야 한다"며 "책상 위 서류가 아니라 현장의 발소리에서 답을 찾는 구청장이 되겠다"고 밝혔다.