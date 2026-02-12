개혁신당 공주·부여·청양 이은창 당협위원장, 충남도지사 출마 선언

▲개혁신당 공주·부여·청양 이은창 당협위원장 출마선언 개혁신당 공주·부여·청양 이은창 당협위원장이 12일 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 충남도지사 출마를 공식 선언했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲12일 출마기자회견을 하고 있는 이은창 위원장 ⓒ 방관식 관련사진보기

개혁신당 공주·부여·청양 이은창 당협위원장이 12일 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 충남도지사 출마를 공식 선언했다.이 위원장은 충남대전통합특별시장이 아닌 충남도지사로 출마하는 이유에 대해 "(행정통합을) 무리하게 통합하지 않을 거라 생각한다"면서 "결과는 봐야 하겠지만 일단 지켜보는 중이다. 현재는 충남도지사만 생각하고 있다. 통합이 되면 다시 생각해 볼 문제다"고 밝혔다."직접 나서 충남을 바꿔야겠다는 결단으로 출마를 결심했다"고 밝힌 이 위원장은 "충남의 진짜 문제는 인구감소가 아니라 불균형이다"고 진단했다.이어 이를 극복할 충남의 기적으로 ▲성장의 기적 ▲자립의 기적 ▲삶의 기적 ▲균형의 기적▲신뢰의 기적을 제시했다.이 위원장은 "이제는 사람만 바꾸는 정치가 아니라 정치의 판을 바꾸고, 충남의 구조를 근본부터 바꿀 새로운 도전이 필요하다"며 "관성에 젖은 선수 높은 노련한 정치인이 아니라 현장을 발로 뛰는 역동적인 리더십이 필요하다"고 주장했다.