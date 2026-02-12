박정현 "'안희정 출판기념회 참석 논란' 비판 겸허히 수용"

큰사진보기 ▲박정현 충남 부여군수가 12일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲박정현 부여군수 이재환 관련영상보기

큰사진보기 ▲지난 7일 박정현 충남 부여군수의 출판기념회에 안희정 전 충남지사가 참석해 논란이 됐다. ⓒ 이재환 관련사진보기

박정현 충남 부여군수가 12일 충남도청프레스센터에서 충남대전특별시장 출마를 선언했다. 박 군수는 이날 최근 논란이 된 '안희정 전 충남 지사의 출판기념회 참석' 문제에 대해서도 "비판을 겸허하게 받아 들인다"고 밝혔다.앞서 지난 7일 안희정 전 충남지사가 박정현 부여군수의 출판기념회에 모습을 드러내면서 논란이 됐다. 박 군수는 안희정 전 지사시절, 충남도 정무부지사를 지냈다.안희정 전 지사의 출판기념회 참석과 관련, 박정현 군수는 "(문자를 보낸 과정에서) 안희정 지사에게도 자연스럽게 문자가 간 것 같다. 초청을 한 것은 아니다. 비판에 대해서는 겸허하게 받아 들인다"라며 "성찰의 기회가 될 것이라고 생각한다. 앞으로 더 새심하게 판단해서 공적 관계와 사적 관계를 분명히 할 생각이다"라고 해명했다.하지만 안 전 지사의 출판기념회 참석에 대해 일각에선 싸늘한 반응을 보이고 있다. 관련해 대전지역 여성단체들은 최근 기자회견을 통해 "성폭력 가해자 안희정의 공적·정치적 활동을 강력히 규탄한다"라고 입장을 밝힌 바 있다.안희정 전 충남지사는 지난 2018년 수행비서를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2019년 대법원에서 징역 3년 6개월의 실형이 확정됐으며 이후 2022년 8월 만기 출소했다. 공직선거법과 형의 실효에 관한 법률에 따라 안 전 지사는 형 집행이 종료된 이후부터 10년간 선거에 출마할 수 없다. 안 전 지사는 최근 충남 서산에서 농사를 짓고 있는 것으로 알려져 있다.박정현 부여군수는 이날 기자회견에서 "왜 기회는 늘 서울에만 있는가에 대한 질문에 대해 이제 정치와 행정이 답해야 한다"고 강조했다. 그러면서 충남도청이 있는 내포는 '균형자치 청사', 대전은 '경제 과학 청사'로 구축하겠다는 포부를 밝혔다.박 군수는 "수도권이라는 하나의 심장에 의존하는 시대는 끝났다. 충남과 대전을 통합해 행정수도 세종의 위상을 공고히 하고, 나아가 충북까지 아우르는 '충청 그랜드 메가시티'를 완성해 5극 3특 체제의 핵심 축으로 세우겠다"고 밝혔다.공약으로는 ▲농어촌 기본소득 및 지역화폐 모델 확장 ▲당뇨·비만·탈모·수면 등 '생활건강 돌봄 센터' 운영 ▲AI 교육 실현으로 교육 격차 해소 ▲100조 원 규모의 충남 성장 펀드 조성 등을 내세웠다.앞서 박정현 군수는 '윤석열 탄핵' 직전인 지난해 3월 7일 부여군 여성회관에 '헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 내용이 담긴 현수막을 걸어 화제가 됐었다.