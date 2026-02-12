'민주당 돈봉투' 이성만 전 의원 무죄 확정... "이정근 녹취록 위법수집증거"

큰사진보기 ▲이성만 전 더불어민주당 국회의원이 2025년 9월 19일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'민주당 돈봉투' 의혹에 연루된 이성만 전 더불어민주당 국회의원의 무죄가 대법원에서 최종 확정됐다.12일 대법원 3부(주심 대법관 이숙연)는 검사의 상고를 기각하고 이성만 전 의원의 정치자금법·정당법 위반 혐의에 무죄를 선고한 서울고등법원 항소심 판결을 확정했다.이성만 전 의원 공소사실은 ① 더불어민주당 전당대회를 앞둔 2021년 3월 송영길 당대표 후보 선거캠프 관계자에게 두 차례 합계 1100만 원의 선거자금을 전달하고(정당법·정치자금법 위반) ② 같은 해 4월 송영길 지지 국회의원 모임에서 윤관석 의원으로부터 전당대회 유권자들을 상대로 송영길 투표 방침을 적극적으로 전파해 달라는 명목으로 300만 원이 든 돈봉투를 받았다(정당법 위반)는 것이다. 2024년 8월 서울중앙지방법원 1심 재판부는 혐의를 유죄로 인정하고 모두 합쳐 징역 9개월·집행유예 2년을 선고했다.하지만 2025년 9월 서울고등법원 항소심 재판부는 이 사건의 핵심 증거인 이정근 전 민주당 사무부총장 휴대전화 녹취록은 위법 수집 증거라면서, 녹취록뿐만 아니라 이에 기반한 피고인과 다른 사람의 진술증거 역시 증거에서 배제한 뒤 무죄를 선고했다.이정근 전 사무부총장이 자신의 알선수재 사건 수사 과정에서 휴대전화 3대를 검사에게 임의제출했는데, 검사는 알선수재 사건 수사가 끝난 뒤에도 폐기하지 않고 가지고 있다가 휴대전화에 담긴 녹취록을 토대로 민주당 돈봉투 사건 수사를 진행했다는 것이다.항소심 재판부는 판결문에서 "검사가 피의자 등으로부터 임의제출의 방식으로 위법하게 범죄혐의사실과 무관한 전자정보를 광범위하게 수집하여 이를 토대로 자의적으로 별개의 범죄혐의사실에 대한 수사를 개시하거나 기소를 하는 것은 위와 같이 영장주의나 적법절차 등을 위반하여 일반 국민의 기본권이나 권리를 부당하게 침해하는 결과를 초래하는 것으로서 반드시 시정되어야 한다"라고 강조했다.이날 대법원은 "원심(항소심)의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 압수수색에서의 관련성, 임의제출 의사, 위법수집증거 배제법칙 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"라고 판단했다.'이정근 녹취록'에 기반한 민주당 돈봉투 의혹에 연루된 이들은 모두 무죄를 받을 것으로 보인다. 이미 관련 사건 하급심에서 같은 판단을 내린 바 있다. 지난해 1월 송영길 소나무당 대표 역시 돈봉투 혐의 무죄를 선고받았고, 오는 13일 항소심 선고를 기다리고 있다. 허종식 의원, 윤관석·임종성 전 의원 또한 지난해 12월 항소심에서 돈봉투 혐의 무죄 선고를 받았고 사건은 현재 대법원에 계류 중이다.