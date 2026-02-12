조희대 "재판소원, 국민들에게 엄청난 피해... 국회와 협의"

큰사진보기 ▲전국법원장회의조희대 대법원장이 지난해 12월 5일 서울 서초동 대법원에서 열린 '2025년 정기 전국법원장회의'에서 모두발언 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"헌법과 국가의 큰 축을 이루는 그런 문제이기 때문에 공론화를 통해서 충분한 숙의 끝에 이뤄져야 한다고 누누이 이야기하고 있다. 그 결과가 국민들에게 엄청난 피해가 가는 문제이기 때문에 그래서 계속해서 국회와 함께 협의하고 설득해 나가겠다."

조희대 대법원장은 재판소원법(헌법재판소법 개정안)을 두고 "국민들에게 엄청난 피해가 가는 문제"라고 지적했다.조 대법원장은 12일 오전 출근길 취재진으로부터 재판소원법과 대법관 증원법의 국회 법제사법위원회 통과에 대한 질문을 받고 아래와 같이 답했다.조 대법장은 법안 통과를 막을 방법이 없다는 지적에 "아직 최종적으로 종결된 것은 아니기 때문에 그 사이에도 대법원 의견을 모아서 전달하고 협의해나가겠다"라고 했다. 법왜곡죄를 두고 "사법질서와 국민에게 큰 피해가 가는 중대한 문제이기 때문에 계속 협의해나겠다"라고 했다.앞서 어제(11일) 국회 법사위는 전체회의를 열어 더불어민주당과 조국혁신당 의원들 주도로 재판소원법을 통과시켰다. 박영재 법원행정처장(대법관)은 "4심제라고 볼 수밖에 없다"면서 반대 입장을 내놓았고, 국민의힘 의원들은 "이재명 대통령 재판 결과를 뒤집기 하기 위한 것"라고 주장하면서 표결에 참석하지 않고 퇴장했다. 또한 대법관 수를 단계적으로 12명 증원하는 대법관 증원법도 함께 처리했다.재판소원법은 국민이 기본권 침해를 이유로 헌법재판소에 법원의 재판을 취소해달라고 헌법소원심판을 청구할 수 있도록 허용하는 것으로, 헌법재판소가 대법원 확정 판결을 뒤집을 수 있어 사실상 '4심제'라는 평가를 받는다.더불어민주당은 두 법안과 법왜곡죄 법안을 묶어 이번 달 본회의에서 최종 처리하겠다는 예고했다.