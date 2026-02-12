맹정호 전 서산시장, 20대 핵심 정책 공약 공개

큰사진보기 ▲온가족하루정원 계획도 ⓒ 맹정호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

지방선거를 앞두고 맹정호 전 서산시장이 20대 핵심 정책 공약을 선제적으로 공개했다. 지난 4일 출마를 선언한 이후 공식 선거 일정에 앞서 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공약을 발표하며 정책 중심 행보에 나선 것이다.맹 전 시장은 이번 공약 공개와 관련해 "선거용 구호보다 정책 내용으로 시민의 평가를 받는 선거를 만들고 싶다"며 "정쟁이 아닌 정책으로 경쟁하겠다"고 밝혔다.이번에 공개된 공약은 민생, 경제, 도시, 미래, 행정 혁신 등 6대 분야 20개 과제로 구성됐다. 맹 전 시장 측은 특정 계층이나 단일 현안에 국한하지 않고, 시민의 일상과 지역의 중장기 과제를 함께 다루는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.분야별로는 ▲ 어르신 간병비 지원, 발달장애인 배상책임보험 도입 등 돌봄 정책 ▲ RE100 산업단지 조성, 인공지능(AI) 데이터센터 유치, 대산항 물류 기능 강화 등 지역 경제 분야 ▲ 원도심 활성화를 위한 '청춘예찬 거리' 조성, 가로림만 축제 추진, 역사문화 순례길 조성 구상 등이 포함됐다.또 ▲ 햇빛소득마을 조성, 농촌 체류형 쉼터 도입 ▲ 시장 직속 비상경제대책기구 설치 ▲ 레드팀(쓴소리위원회) 도입과 타운홀미팅 정례화 등 행정 운영 방식 개선 방안 등도 제시됐다.맹 전 시장은 공약을 미리 공개한 배경에 대해 "선거를 앞두고 선언적 약속을 반복하기보다, 시민의 삶을 어떻게 바꿀 것인지 먼저 설명하고 검증받고자 했다"고 말했다.그는 "재정 여건과 행정 역량을 고려해 실현 가능성이 있는 과제와 중장기적으로 접근해야 할 과제를 구분했다"며 "시장의 임기보다 시민의 삶이 우선"이라고 덧붙였다.지역 정치권에서는 공식 선거 일정 이전에 정책을 먼저 제시한 점이 눈길을 끈다는 반응도 나온다. 맹 전 시장 측은 향후 선거 과정에서 시민 의견을 반영해 공약을 보완·추가해 나가겠다는 계획이다.맹 전 시장은 "화려한 공약 경쟁보다는 하나라도 실제로 바꾸는 시정을 통해 서산의 미래를 준비하겠다"고 밝혔다.