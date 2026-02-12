부천 역곡역 찾은 이건태 의원, 설 인사 속에 묻다

큰사진보기 ▲이건태 의원이 퇴근길에 주민과 악수를 나누며 명절 인사를 전하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

"새해 복 많이 받으십시오."

"명절 때마다 유권자이자 사랑하는 주민들께 정성을 다해 새해 인사를 드리는 것이 지역 국회의원의 도리라고 생각합니다. 그래서 설과 추석마다 역곡역과 부천역을 찾아 직접 인사를 드리고 있습니다."

"원도심 재정비와 교통망 확충, 주민 생활 편의 개선은 제가 특히 주력하고 있는 과제입니다. 부천 시민들이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 변화를 만드는 것이 가장 중요한 일입니다."

"부천시병 지역은 노후화된 원도심 재정비가 시급합니다. 제2경인선, 현재 '수도권 서남부 광역철도'로 불리는 사업을 반드시 추진하고, 소사역 KTX-이음 정차도 단계적으로 실현해야 합니다."

큰사진보기 ▲이건태 의원이 관계자들과 함께 시민들에게 고개 숙여 설 명절 인사를 전하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

설 명절을 며칠 앞둔 11일 저녁 7시, 부천시 역곡역사에서는 이건태 더불어민주당 의원(경기부천시병)이 퇴근길 시민들과 일일이 악수를 나누며 설 인사를 전했다.이 의원은 명절 인사에 나선 이유에 대해 지역 국회의원의 도리라고 말했다.현장에서 직접 주민과 마주하며 인사를 건네는 모습은, 단순한 덕담을 넘어 생활 속 정치와 소통의 장면으로 다가왔다.기자가 "현재 의원님께서 집중하고 계신 업무는 무엇인지" 묻자, 이 의원은 주민 관심사를 중심으로 한 생활 밀착형 지역 정책과 현안 해결에 주력하고 있다고 말했다.현장에서 시민들의 관심은 자연스럽게 지역 현안으로 이어졌다. 이 의원은 부천 원도심 재정비와 교통 개선을 핵심 과제로 꼽았다.부천 원도심은 도시 형성 초기 중심 역할을 했던 지역으로, 주거·상업 시설의 노후화와 기반시설 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 역곡·소사 일대 역시 같은 과제를 안고 있으며, 주민들은 재정비와 교통 개선을 지속적으로 요구해 왔다.특히 소사역 KTX-이음 정차 문제는 수도권 서남부 교통 불균형 해소의 핵심 현안으로 꼽힌다. 현재 소사역은 수도권 전철 1호선과 서해선이 만나는 환승 거점역임에도 고속철도는 정차하지 않는다.이로 인해 부천 남부권 주민들은 KTX를 이용하려면 광명역이나 서울역까지 이동해야 하는 불편을 겪고 있으며, 출퇴근 시간대나 명절 연휴에는 불편이 더욱 두드러진다. 소사역 정차가 실현될 경우 부천 남부권 주민들의 광역 이동 접근성은 크게 개선될 전망이다.