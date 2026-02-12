청동으로 조각된 여섯 선사, 크기가 어마어마 합니다

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

만리 날아온 기러기 발자국 얼하이에 남아 있고 萬里鴻泥留洱海

천년 내린 흰 눈은 창산에 점점이 서려 있네. 千年白雪點蒼山

만고의 하늘 구름 삼탑에 그림자 드리우고 萬古雲霄三塔影

온 하늘 비바람에도 누각의 종소리 울려 퍼지네. 諸天風雨一樓鐘

본래 인연 지은 땅이 있어 本來緣有地

그 땅에 씨앗이 꽃을 피운다. 從地種花生

본래 씨앗이 있지 않다면 本來無有種

꽃도 역시 생겨날 수 없도다. 花亦不會生

유정이 와서 씨를 뿌리니 有情來下種

무정이 꽃으로 피어난다. 無情花即生

정도 없고 씨앗도 없으면 無情又無種

마음 역시 생겨날 수 없다. 心地亦無生

마음 속에 정과 씨앗이 있어 心地含情種

법비가 오면 꽃이 피어나리니. 法雨卽花生

꽃이 정과 씨앗을 깨닫게 되면 自悟花情種

깨달음의 열매가 저절로 생겨나리니. 菩提果自成

얼하이 서쪽 창산 동쪽 기슭에 따리 고성이 있다. 샹랑고진을 보고 나서 고성에 가기 전 먼저 숭성사를 찾는다. 따리 고성 북쪽 1km 지점에 창산 숭성사가 있기 때문이다. 숭성사는 남조국 때 만들어진 8개의 사찰 중 국사가 주석하는 호국사찰로 가장 크고 웅장했다. 당나라에서 송나라 때까지 대대적인 불사가 이루어져 삼탑(三塔), 대종(大鐘), 우동관음상(雨銅觀音像), 성관음상(聖觀音像), 불도(佛都) 편액 5가지 보물이 있는 절로 유명해졌다. 그러나 전쟁과 화재 그리고 지진 등으로 파괴된 후 복원되어 삼탑만 과거의 모습을 간직하고 있다.숭성사 삼탑은 입구로 들어가 천룡지(天龍池)를 지나면 바로 만날 수 있다. 가운데 큰 탑을 작은 탑 두 기가 양쪽에서 보좌하고 있는 형태다. 가운데 대탑은 당나라 때 만들어진 천심탑(千尋塔)으로 높이가 69.13m다. 천심탑은 천 길이나 되는 높은 탑이라는 뜻이다. 16층의 4각형 벽돌탑으로 이루어져 있다. 높이가 42.19m인 두 기의 소탑은 팔각원당형 10층 벽돌탑이다. 송나라 때 만들어졌으며, 세월의 흐름과 자연재해로 인해 남쪽 탑은 18도, 북쪽 탑은 12도 천심탑을 향해 기울어 있다. 두 기의 소탑은 탑신과 옥개석에 감실, 앙련, 연꽃을 양각으로 장식해 화려하다.이에 비해 천심탑은 감실과 층급받침만 있어 단순하면서도 장엄하다. 탑의 상륜부에는 청동으로 만든 복발, 보개, 보주 장식이 설치되어 있다. 1925년 따리 대지진 때 무너져 내린 다음 수리 복원했는데, 명나라 때 만들어진 것으로 추정된다고 한다. 1977년 천심탑을 수리할 때 남조국과 따리국 시대 불상과 불경 600여 점이 발견되었다. 그리고 삼탑의 벽돌에서 밀교의 진언을 나타내는 산스크리트 문자와 '불정무구정광다라니(佛頂無垢淨光陀羅尼)'라는 한자를 발견했다고 한다. 이들 유물과 자료는 현재 출토문물진열관에 전시되어 있다.삼탑을 보고 나서 유람차를 타고 산문 출입구 앞으로 해서 중심 전각인 대웅보전으로 올라간다. 숭성사는 창산을 배산으로 얼하이를 바라보며 동향하고 있다. 산문 입구에서 숭성사와 불도라는 편액을 만날 수 있다. 문 안으로 들어가면 방생지가 있고, 그 위로 천왕전이 있다. 전각에 절에 들어오는 사람들의 죄를 묻는 사천왕상이 있다. 그 위로 미륵전이 있다. 미륵전 양쪽에는 금강저(金剛杵)와 전경통(轉經筒)이 있다. 금강저와 전경통은 밀교적인 요소의 법구다. 미륵전 위로는 11면관음전이 있다. 관음전 양쪽으로는 나한당과 천불전이 있다.관음전을 지나면 대웅보전이 있고 양쪽으로 조사전과 고승전이 있다. 대웅보전을 지나 더 올라가면 구룡욕불(九龍浴佛)이 있고, 그 위로 아차야관음각(阿嵯耶觀音閣)이 있다. 관음각에서 더 올라가면 산해대관(山海大觀) 석패방이 있고 망해루(望海樓)에 이를 수 있는데, 이곳은 산불 예방을 이유로 출입을 금하고 있다. 숭성사 전각은 청나라 함풍제 때 화재로 소실되었다. 1980년대 들어 복원사업이 시작되었고, 1990년대 대종과 종루 그리고 우동관음전이 조성되었다. 그리고 2003년부터 2005년까지 2억 위안 가까운 돈을 들여 현재와 같은 모습으로 복원되었다.우리는 먼저 대웅보전으로 들어간다. 석가모니불을 중심으로 좌우에 문수보살과 보현보살이 있고, 그 밖으로 관세음보살과 지장보살이 모셔져 있다. 그리고 석가모니불 앞에 가섭과 아난 존자가 지물을 들고 서 있다. 중국의 불전에는 이처럼 오존불이 모셔지는 경향이 있다. 대웅보전 사방 벽에는 석가모니의 일생을 정교하게 조각한 18폭의 목조(木雕)가 새겨져 있다. 탄생, 출가, 성도, 전법, 열반 등의 모습이 보인다. 대웅보전 뒤 구룡욕불은 구룡이 호위하는 가운데 싯다르타 태자가 목욕하는 모습을 조각으로 표현했다.아차야관음각에는 12m 높이의 거대한 아차야관음이 모셔져 있다. 아차야는 범어 아차리야(Acarya)의 음역으로, 신성하다는 뜻을 갖고 있다. 그러므로 아차야관음은 성관음(聖觀音)으로 번역한다. 숭성사라는 이름도 성관음을 숭상하는 절이라는 뜻을 가지고 있다. 아차야관음은 또한 서역에서 윈난에 불교를 전파한 연화부존보살(蓮花部尊菩薩)로 알려져 있다. 그리고 모범을 보이고 바르게 행동하는(軌範正行) 인물을 아차야 관음으로 부르기도 한다. 그 때문에 모범적인 조사나 고승에게 붙이는 존칭아사리(阿闍梨)로도 사용된다.아차야관음은 날렵하고 가는 몸매를 갖고 있다. 높고 정교한 머리 장식, 땋은 머리와 치마 형태의 옷차림은 여성처럼 보인다. 귀걸이, 팔찌, 목걸이 같은 여성 장신구를 착용하고 있다. 당나라와 송나라 이후 관음보살의 여성성이 나타나는데, 그 영향을 받은 것으로 보인다. 자비로움은 남성성보다는 여성성의 상징이다. 아치야관음보살 뒤로는 대자대비라는 문구가 걸려 있다. 남조국과 따리국을 거치면서 아차야관음이 성상으로 숭배되었다. 그 때문에 금동으로 만든 아차야관음상이 숭성사에 모셔지게 된 것으로 보인다.아차야관음각 옆에는 숭성사의 역사를 기록한 대숭성사비명(大崇聖寺碑銘)이 세워져 있다. 원나라 황제의 은덕과 따리 단씨(段氏) 가문의 공덕으로 1325년 숭성사가 중수 되었음을 밝히고 있다. 숭성사의 역사, 중수 과정, 원나라 황제의 불교에 대한 보호와 지원 내용이 자세히 소개되고 있다. 비각 기둥에 보니 창산과 얼하이 그리고 숭성사를 노래하는 네 개의 주련이 걸려 있다. 숭성사의 역사와 자연을 칠언절구로 훌륭하게 묘사하고 있다.다음으로 들린 곳은 대웅보전 남쪽에 있는 조사전이다. 선종을 중국에 전파한 초조 달마(達摩)부터 육조 혜능(慧能)까지를 모신 전각이다. 우리나라에서 조사전이라고 하면 그 절 출신의 큰스님을 모시는데, 숭성사는 선종의 위대한 선사 여섯 분을 모시고 있다.또 영정 형태가 아닌 대형 조각으로 만들어져, 전각의 규모도 크고 인물상의 크기도 대단했다. 청동좌상으로 높이가 무려 6m에 이른다. 초조 달마선사는 서역 사람으로 표현되어 있고, 이조 혜가(慧可)선사는 법을 구하기 위해 달마선사 앞에서 왼쪽 팔을 자른다. 혜가선사의 전법게는 다음과 같다. 여기서 종자는 마음을 말하는 것이다.삼조 승찬(僧璨)선사는 언어도단(言語道斷)을 강조한 <신심명(信心銘)>으로 유명하다. 한없이 큰 도(大道)는 언어의 길이 끊어지고 마음 갈 곳이 없어진(心行處滅) 경지에서 이루어진다. 사조 도신(道信) 선사는 마음 공부를 통해 얻은 깨달음을 바탕으로 총림을 형성하고 중생 교화에 힘썼다. <수심요론(修心要論)>을 남긴 오조 홍인(弘忍)선사는 다음과 같은 전법게를 남겼다. 이조 혜가선사의 전법게를 차용해, 씨앗에 마음의 바탕인 정(情)을 더해 시를 지었다.육조 혜능선사는 선종이 나아갈 방향을 가리키는 모습으로 표현되었다. 오조 홍인으로부터 법을 전수받아 남종선을 개척한 그의 사상이 <육조단경>으로 정리되었다. 그는 무념(無念), 무상(無相), 무주(無住)의 세 가지 마음 공부를 강조했다. 집착하지 않고 상에 얽매이지 않으며 안주하지 않는 마음을 말한다. 마음 공부를 통해 깨달음의 경지에 이른 다음, 반야의 지혜를 함께 닦아(共修般若慧) 부처님의 깨달음에 도달하기를 희망한다. 혜능선사에 이르러 선종에서 말하는 깨달음과 닦음의 개념이 선명해졌다.