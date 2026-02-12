[주장] '재판소원'은 법치주의 흠결을 바로잡는 일이다

큰사진보기 ▲윤석열 대통령 탄핵심판 선고일을 하루 앞둔 지난해 4월 3일 오전 서울 종로구 헌법재판소 대심판정의 모습이 언론에 짧은 시간 공개됐다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 11일 법원 재판에 대해 헌법소원을 제기할 수 있도록 하는 내용의 '헌법재판소법 개정안(재판소원법)'이 국회 법제사법위원회를 통과했다. 이 법안은 더불어민주당을 비롯한 범여권 주도로 통과했고, 국민의힘은 법안 통과에 반대하며 표결에 불참했다.이 법안에 대한 헌법재판소와 대법원의 입장이 찬반으로 갈려 많은 국민들이 혼란스러워 한다. 오랫동안 헌법재판소와 대법원은 '우리가 더 높다'며 법적 지위의 우열을 두고 자존심을 건 갈등을 빚어왔다. 헌법재판소는 지난해 11월에 재판소원을 허용하는 법안 발의에 대한 찬성 입장이 담긴 의견서를 국회에 제출했다. 헌재는 의견서에서 헌법소원 제도가 제대로 기능하려면 법원의 재판을 헌법소원 대상에 포함해야 한다고 주장하면서, 법원 재판을 제외하는 경우에는 기본권 구제의 폭넓은 사각지대가 발생하는 것을 막을 수 없다고 강조했다.이러한 헌법재판소의 법안 찬성 의견과 달리 대법원은 법안에 강력히 반대하는 의견서를 지난 10일 국회에 제출했다. 반대 이유의 골자는 대체로 다음과 같다.첫째, 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속하고, 법원은 최고법원인 대법원과 각급 법원으로 조직된다는 헌법규정(제101조 제1항·제2항)은 재판의 최종심을 대법원으로 한정하는 구조이기 때문에 재판소원을 입법으로 허용하는 것은 현행 헌법 하에서 위헌이라는 것이다.그러나, 이러한 주장은 타당하지 않다. 헌법 제101조의 규정은 사법권이 원칙상 법원에 귀속되는 것을 천명한 것일 뿐이고, 재판소원을 불능하게 만드는 취지는 아니기 때문이다. 대법원은 일반재판의 최종심일 뿐이고, 헌법재판은 헌법재판소가 담당한다.둘째, 재판에 대한 헌법소원 허용은 4심제가 되는 것이고 재판의 지속과 반복으로 국가경쟁력 약화를 초래할 것이라고 주장한다. 그러나, 이러한 주장은 타당하지 않다. 재판소원은 오로지 공권력 주체인 법원이 재판과정에서 한 헌법해석, 특히 기본권의 의미와 효력에 관한 헌법해석을 최고·최종의 헌법해석기관인 헌재가 다시 심사하는 것이기 때문에 모든 재판이 4심제로 운영되는 듯이 주장하는 것은 적절치 않다. 3심제로 운영되는 일반재판과 특별한 경우에만 추가적으로 1심의 헌법재판을 허용하는 구조인 것이다. 즉, 3심제가 기본이고, 특별한 경우에만 예외적으로 단심인 '헌법재판'을 허용하는 것이다.셋째, 재판소원이 허용되면 '소송비용만 과다하게 지출하게 하는 희망고문'이 될 것이고 결국 그 피해는 국민에게 돌아가게 된다고 우려를 제기한다. 그러나, 이러한 주장은 타당하지 않다. 소송비용의 과다 지출을 방지하기 위해서 현행 3심제를 단심제 또는 2심제로 변경하자는 주장이 있다면 이는 합리적인 것인가? 한편, 이미 독일, 스페인, 대만 등 여러 나라에서 재판소원을 허용하며 국민의 기본권을 폭넓게 보장하고 있는 것도 참고해야 한다.궁극적으로는 '기관의 이익'이 아닌 '국민의 이익' 측면에서 판단해야 한다. 국민의 입장에서 보면 기본권 구제의 수단이 확장되는 효과가 있으므로 재판소원을 허용하는 것이 이익이 크다. 생각건대, 헌법소원 제도를 운영하면서 그 심판대상에서 '법원의 재판'만을 제외하는 것은 헌법소원 제도의 중대한 흠결이고 이는 국민 기본권 구제수단을 불완전하게 만드는 일이다.따라서, 대법원은 재판소원제도가 국민의 기본권 구제수단을 종전의 '비정상'에서 '정상'으로 돌리는 일이라는 점을 인정하고 강력히 반대하는 태도를 지양하기 바란다. 모든 제도는 주권자인 국민의 이익을 증진시키는 방향으로 만들어져야 한다. 모든 공권력의 행사·불행사는 최고기본법인 헌법에 의해 실질적으로 통제돼야 하는 것이 당연하다.