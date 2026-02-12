교권 약화 속에서도 희망의 첫걸음... 새내기 교사들의 단단한 다짐

큰사진보기 ▲충남교육청이 주관한 2026 중등 신규 임용교사 직무연수 현장. 새내기 교사들이 교단을 향한 첫 출발을 준비하며 연수에 참여하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 신규 교사가 적은 교육 철학 문장. “경청하고 공감하며 희망을 전달하는 교사”라는 다짐에는 교실에서 마주할 아이들을 향한 첫 약속이 담겨 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲신규 교사들이 첫 출근 날의 자신에게 보내는 메시지를 작성하고 있다. 미래의 교사로 살아갈 자신을 향한 응원이 디지털 화면 위에 차곡차곡 저장됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 교직의 현실을 알고도 교단을 선택한 신규 교사들의 표정이 인상 깊었다. 이 기사는 연수 현장에서 느낀 분위기와 개인적인 관찰을 바탕으로 작성되었다.

최근 언론과 현장 리포트에서는 교권 약화와 높은 직무 스트레스로 인해 젊은 교사들의 이직이 늘고 있다는 보도가 이어지고 있다.지난 10일 서울시교육청 교육연구정보원의 '서울교원종단연구 2020 : 5차년도 시행 및 결과 분석' 보고서에 따르면, 이직 계획과 관련한 질문에 초등학교 5년차 교사 52%가 '향후 기회가 된다면 이직을 할 예정'이라고 답했다. 현재 구체적인 이직 계획을 세우고 있다는 응답도 9%에 달했다.교권 약화, 과중한 행정 업무, 감정 노동까지. 교직의 미래를 걱정하는 목소리가 그 어느 때보다 높다. '버티기 어렵다'는 말이 더 이상 과장이 아닌 시대다.하지만 지난 11일, 충남 예산 스플라스 리솜에서 열린 충남교육청 주관 '2026 중등 신규교사 임용 전 직무연수' 현장에서 만난 새내기 교사들의 표정은 세간의 우려와는 사뭇 달랐다. 이른 아침부터 연수장 입구는 긴장과 설렘이 뒤섞인 발걸음으로 분주했고, 처음 만난 이들이 명찰을 확인하며 인사를 나누는 모습이 곳곳에서 이어졌다.연수원 입구에 걸린 '희망의 첫걸음, 충남교육과 함께 꿈꾸는 미래'라는 문구는 단순한 슬로건 이상으로 다가왔다. 연수장을 가득 채운 앳된 얼굴들 사이에서는 불안보다 기대와 다짐이 읽혔다. 교직을 둘러싼 현실적 우려와는 다른 온도의 공기가 그 공간을 채우고 있었다.첫 프로그램은 '교육철학 세우기'였다. 화면에는 '나는 어떤 교사가 되고 싶은가요'라는 질문이 띄워졌다. 5분간 잔잔한 음악이 흐르는 동안 신규 교사들은 각자의 자리에서 펜을 들고 생각에 잠겼다. 짧은 시간이었지만, 그 침묵은 결코 가볍지 않았다.네임텐트 위에 적힌 단어들은 '공감', '존중', '배려', '희망' 등이었다. 종이 위에는 각자의 교육 철학이 서툴지만 진지한 문장으로 채워졌다. 한 신규 교사가 적은 문장에는 아이들과 마주할 교실을 향한 기대가 담겨 있었다. 경청하고 공감하며 학생을 배려하고 싶다는 마음은 교단에 서기 전 스스로에게 건네는 첫 약속처럼 보였다.현장에서 오가는 대화가 마냥 낙관적인 것만은 아니었다. 수업 준비뿐 아니라 생활지도와 학부모 소통에 대한 현실적인 고민도 이어졌다. 교실 안에서 마주하게 될 갈등과 책임을 이미 알고 있는 세대였다. 뉴스와 선배 교사들의 경험을 통해 현장의 부담을 충분히 인지하고 있었다.그럼에도 "그래도 아이들과 함께하고 싶다"는 말이 자연스럽게 나왔다. 현실을 알면서도 교실을 선택한 태도에는 물러섬보다 앞으로 나아가려는 의지가 담겨 있었다. 그 결심에서 묘한 단단함이 느껴졌다.연수 프로그램 중에는 카카오톡 예약 메시지 기능을 활용해 '나에게 보내는 편지'를 작성하는 시간도 마련됐다. 3월 3일, 첫 출근 날의 자신에게 보내는 응원이었다. "긴장해도 괜찮아", "아이들을 믿자" 같은 문장이 하나씩 저장됐다. 미래의 자신에게 보내는 짧은 문장들이 교사로서의 출발선 위에 놓인 깊은 다짐처럼 느껴졌다.연수장을 나오며 묘한 안도감이 들었다. 이들이 마주할 현실의 무게가 가벼워진 것은 아니지만, 동시에 작은 확신도 생겼다. 교육은 제도나 처우만으로 유지되는 것이 아니라, 결국 사람의 마음에서 출발한다는 사실을 다시 확인했기 때문이다.교직의 구조적 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 그러나 이날 연수장에서 마주한 얼굴들은 우리 교육의 미래가 생각보다 단단하다고 밝다는 사실을 조용히 증명하고 있었다. 현실을 알고도 교실을 선택한 이들의 태도에는 체념이 아니라 준비가, 불안 대신 기대가 담겨 있었다.경청하고 공감하려는 마음, 아이들에게 희망을 건네고 싶다는 다짐. 그 마음이 모여 교실을 만들고 학교를 움직인다. 걱정 속에 시작한 취재였지만, 연수장을 나서는 발걸음은 한결 가벼웠다. 희망은 먼 미래의 약속이 아니라 이미 그 자리에 앉아 있었다.