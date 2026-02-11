이철우 "대구경북 행정통합, 반드시 추진돼야"

대구경북 행정통합 특별법안이 국회에서 논의 중인 가운데 이철우 경북도지사가 반드시 추진돼야 한다"며 강한 의지를 나타냈다.
이 지사는 11일 경북도청 브리핑룸에서 대구·경북 행정통합과 관련 기자회견을 열고 "오랜 기간 공론화와 숙의 과정을 거쳐 시·도민의 바람과 지역의 다양한 요구를 특별법안에 충실히 담았다"며 이같이 밝혔다.
이 지사는 행정통합의 기본 방향으로 ▲3개 권역의 공통적이고 형평성 있는 특별법 제정 ▲특별법상 행정적·재정적 권한 및 자치권 강화 최대반영 ▲대구·경북 통합의 기본 원칙과 방향 최대 반영 등을 제시했다.
특히 기본 원칙 및 방향과 관련 서울시에 준하는 통합 특별시의 위상과 자치권 강화, 도청 신도시 행정복합 발전을 통한 경북 북부지역 균형발전, 시군구 자치구의 권한 강화를 요구했다.
이 지사는 일부 법안의 특례 수용 여부와 관련 "대한민국 역사를 바꿀 통합이 단 한 번에 완성될 수 없다"며 "우선 특별법 제정을 통해 통합의 방향과 내용을 명확히 하고 향후 협의를 통해 지속적으로 보완하고 확대해 나가면 된다"고 말했다.
국회를 향해서도 "대구·경북, 대전·충남, 광주·전남의 의견을 최대한 반영한 통합 특별법을 신속히 제정해 줄 것"을 당부하고 정부에는 특별법 제정과 함께 통합 지역이 모두 참여하는 '통합지원 TF'를 운영해줄 것을 요청했다.
이 지사는 "지금이 행정통합의 성패를 가를 가장 중요한 시기"라며 특별법안에 담긴 재정과 권한을 하나라도 더 반영하기 위해 정부와 국회를 설득하는데 총력을 다하고 있다"고 말했다.
그러면서 ▲조직·재정 ▲미래특구 ▲경북 북부 균형발전 ▲첨단 전략산업 분야 등 40여 건의 핵심 특례를 특별법에 반드시 포함해야 한다고 강조했다.
이 지사는 "지금은 머뭇거리지 말고 과감하게 밀고 나가야 할 시점"이라며 "행정통합에 힘을 모아 달라"고 말했다.