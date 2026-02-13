전남광주통합특별시 설계, 민형배·김영록·강기정의 말말말

AD

더불어민주당은 2월 '전남광주통합특별시 설치 특별법' 통과, 6월 '전남광주특별시장' 선거를 목표로 숨 돌릴 틈 없는 속도전을 벌이고 있다.이재명 대통령은 광주·전남 지역 국회의원들에게 "호남 발전에 획기적인 대전환이 가능할 정도의 통 큰 지원"을 약속했고, 여당과 정부는 공청회와 간담회를 거쳐 2월 임시국회 안에 통합특별법을 처리하겠다는 방침을 공개했다.지역 정치권은 '이번 기회를 놓치면 다시는 통합을 추진하기 어렵다'며 '선 통합, 후 보완' 기조의 분위기다.민형배 의원(광주 광산을)은 먼저 전남광주통합특별시 초대 시장 도전을 공식화했다. 그는 "전남·광주 통합은 수도권 일극체제를 극복하고, 지역소멸 걱정 없이 나라 전체를 골고루 잘살게 하기 위한 국가적 차원의 실험"이라며, AI·에너지·메가시티 구상을 전면에 내세운다.지난 5일, 민 의원은 순천대 파루홀에서 '전남·광주 첫 경청투어'를 열었다. 이 자리에서 한 주민은 "동부권은 독립운동이라도 해야 할 정도로 소외감을 느낀다"고 호소했고, 또 다른 주민은 행정 비대화로 시민 주권이 약화될 수 있다는 우려를 쏟아냈다. 민형배는 "통합의 최대 수혜자는 동부권이 될 것"이라며 "국토 남부 신산업수도개발청을 통해 동부권을 신산업 거점으로 만들겠다", "시민이 동장을 직접 선출하거나, 운영 예산을 자율적으로 편성하는 모델을 확대하겠다"고 답했다.이틀 뒤인 9일, 민 의원은 국회 대정부질문 마이크 앞에 섰다. 그는 광주·전남이 요구한 통합특별법 특례 388개 가운데 109개가 불수용된 사실을 지적하며 김민석 국무총리에게 "전남·광주 통합에 대한 별도 재정 지원을 확약하라"고 요구했다. 이에 김 총리는 "재정당국이 여러 시뮬레이션을 하고 있다", "재정 지원은 확실히 따로 마련하겠다", "대통령께서 큰 의지를 가지고 결정한 사안이기에 걱정하지 않아도 된다"고 밝혔다.김영록 전남지사는 "광주·전남 행정통합은 지역의 미래 100년을 설계하고 호남 발전의 획기적 전환점을 만드는 중요한 과제"라는 입장이다.전남도는 1월 19일 광주시청 무등홀에서 '광주·전남 행정통합 토크콘서트-광주시민이 묻고, 김영록 지사가 답한다'를 열었다. 김 지사가 통합 추진 배경과 필요성, 절차와 쟁점을 설명하고 시민 질문에 답하는 형식이었다.강기정 광주시장은 통합 특별법 발의와 관련해 "부강한 광주전남을 만들기 위해 지난 4주 동안 쉼 없이 달려온 지금, 참으로 기쁘고 의미있는 성과를 이뤘다"고 평가했다.광주시는 1월 중순부터 자치구별 행정통합 주민 공청회를 잇달아 열었다. 1월 22일 서구 서빛마루문화예술회관 공청회에서 강 시장은 "모든 불이익은 배제하고 국가 지원은 더 특별하게 하겠다는 것이 통합의 대원칙"이라며 "정부의 전폭적인 지원과 시도민의 염원이 어우러질 때 행정통합은 성공할 수 있다"고 강조했다.행정통합은 도청과 시청 간의 줄다리기를 넘어서, 앞으로 수십 년 동안 이 지역 민주주의의 모양을 바꾸는 일이다. 화려한 비전과 구호보다는 통합특별법 조문과 재정·권력 배분, 시민 숙의 구조와 주민투표 제도 등 구체적인 설계도를 앞으로 제시해야 하지 않을까.