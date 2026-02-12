캄보디아 대규모 합동 단속, 한국인 포함 805명 온라인 스캠 범죄자 검거

큰사진보기 ▲지난 10일 현지 주 경찰과 헌병대가 합동으로 시하누크빌 카지노를 급습, 한국인을 포함한 약 800여명 외국인을 검거했다. ⓒ 시하누크빌 주정부 관련사진보기

큰사진보기 ▲주 경찰 당국에 의해 검거된 외국인 온라인 스캠 범죄자들 ⓒ 시하누크빌주당국 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 10일 주경찰당국의 급습으로 검거된 외국인 범죄 가담자들이 고개를 떨구고 있다.중국인 소유로 추정되는 신리(Xinli)라는 이름의 이 카지노 내부 모습. 이를 입증하듯 뒷 벽면에는 중국어 된 문구가 씌어져 있다. ⓒ 프레아 시하누크 주정부당국 관련사진보기

캄보디아 남부에 위치한 시하누크빌에서 대규모 합동 단속이 실시돼 한국인을 포함한 외국인 8백여 명과 대량의 전자장비가 한 건물에서 확인됐다. 이번 사례는 정부가 전국적으로 강화 중인 온라인 범죄 단속의 실체를 보여 주며, 향후 수사 확대 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.프레아 시하누크주 정부는 11일(현지시각) 성명을 통해 전날 시하누크빌 4번동 마을 소재 '신리(Xinli) 카지노' 건물에서 현장 점검 작전을 벌였다고 밝혔다. 이번 조치는 불법 온라인 범죄와 외국인 밀집 시설을 겨냥한 전국 단속의 일환이다.현지 매체 <캄푸치아 트메이 데일리>를 비롯한 여러 현지 주요 뉴스 매체들은 예비 조사 결과, 중국계 카지노로 추정되는 이 건물 내부에서는 총 805명이 적발됐다고 보도했다. 국적은 중국·일본·미국·필리핀·파키스탄·인도·캄보디아 등 다양하며, 이 명단에는 한국인도 포함되어 있다. 다만 몇 명인지는 아직 확인되지 않았다. 당국은 현재 이들을 상대로 신원 확인과 체류 자격, 실제 활동 여부 등을 조사하고 있다는 것으로 알려졌다.압수된 물품의 규모도 상당한 것으로 알려졌다. 수색 과정에서 컴퓨터 약 650대와 휴대전화 1000대가 확보됐으며, 수사당국은 장비 사용 목적을 분석하고 필요 시 디지털 포렌식 절차를 진행할 계획이다.주정부는 "모든 점검은 관련 법과 절차에 따라 진행됐다"며 "추가 조사를 통해 불법 행위 여부를 규명할 것"이라고 밝혔다.또 다른 현지 매체인 <크메르 타임스>와 <프놈펜 포스트>에 따르면, 이번 작전에는 경찰과 헌병대가 공동으로 투입됐으며, 특수경찰은 건물 18층과 19층을 집중적으로 수색했다. 당국은 이 구역에서 온라인 사기 활동 정황을 포착한 것으로 전해졌다.한때 유명 휴양도시였던 시하누크빌은 최근 수년간 중국 등 외국 자본이 대거 유입되면서 카지노와 온라인 관련 시설이 급증했다. 겉보기에는 화려한 네온사인과 미국 라스베가스를 연상시키는 관광 산업이 조화를 이루는 도시지만, 실제로는 불법 도박과 온라인 사기 조직이 활발히 활동하고 있었다. 이 과정에서 한국인 실종 사고와 약물 등으로 인한 의문의 쇼크사 사례가 반복적으로 보고됐으며, 불법 도박·사기·인신매매 의혹도 꾸준히 제기되며 사회적 문제로 떠올랐다.이러한 배경 속에서 지난해 12월 9일(현지시각), 양국 정상간 합의로 구성된 코리아 전담반과 캄보디아 현지 경찰은 합동으로 시하누크빌 일대 스캠 범죄 단지를 급습했다. 이 작전에서 스캠 조직에 감금·고문당한 20대 한국인 남성을 구조하고, 온라인 사기 범죄에 가담한 한국인 51명을 현지에서 체포하는 성과를 거두기도 했다.우리 외교부는 시하누크빌주를 포함한 일부 지역에 대해 2026년 기준 여전히 '출국 권고(Level 3)' 상태를 유지하고 있는 상태다. 이는 온라인 사기와 범죄 조직 관련 위험이 상대적으로 높게 평가된 결과로, 한국인의 여행과 체류에 제한적 조건이 적용되고 있다.한편 캄보디아 정부의 대대적인 단속으로 올해 1월 초 이후 현재까지 11만 명 이상의 외국인이 추방 대기 상태에 놓인 것으로 전해졌다. 지난 7~8일 주말 이틀 동안에는 약 1000여 명의 외국인 범죄자들이 강제 추방되어 캄보디아를 떠났으며, 이 중 절반가량은 중국 국적인 것으로 <끼리포스트>가 보도했다. 정부 공식 발표에 따르면, 최근 단속은 전국 190여 곳을 대상으로 진행됐으며, 불법 온라인 스캠 관련 시설 폐쇄와 인원 퇴거 조치가 함께 이루어졌다.이에 앞서 훈 마넷 총리는 지난 2월 5일 내무부에서 열린 연례 브리핑에서 "오는 4월까지 집을 완전히 깨끗이 하라(Clean the house)"며 전국적 온라인 사기·범죄 조직 근절을 강력히 지시했다. 이번 지침은 각 지방 행정 책임자와 치안 당국 장에게 관할 지역 내 온라인 사기 근절 의무를 부여했으며, 단속을 방해하거나 미흡하게 시행할 경우 인사 조치와 직위 박탈까지 가능하다고 명시됐다.그러나 캄보디아 정부의 대대적인 외국인 온라인 스캠 범죄 척결 노력에도 불구하고, 국제 전문가들은 단순한 대규모 단속과 강제 추방만으로는 근본적인 해결에 한계가 있을 수 있다고 지적한다.제이콥 심스 하버드대 아시아센터 객원연구원은 최근 미국 싱크탱크 스팀슨센터(Stimson Center) 주최 웹 세미나에서 "온라인 사기 조직을 효과적으로 해체하려면 단순 운영자를 넘어 배후 자금줄과 조직 구조까지 포함한 핵심 주동자에 대한 책임 추궁이 필요하다"고 강조했다. 그는 또한 캄보디아 주요 스캠 단지에 현지 엘리트와 유력 사업가들이 깊이 연루될 가능성이 있다고 언급하며, 상층 이익 네트워크에 대한 체계적인 대응 없이는 단속 효과가 제한적일 수 있다고 경고했다.