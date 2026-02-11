이천시-제7기동군단, 드론분야 협력체계 구축 업무협약

큰사진보기 ▲경기 이천시는 10일 제7기동군단 대회의실에서 제7기동군단과 ‘드론분야 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 10일 제7기동군단 대회의실에서 제7기동군단과 '드론분야 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.이번 협약은 첨단 드론기술을 활용한 민·관·군 협력 기반을 마련하고, 지역 드론산업과 국방 분야의 상호 발전을 도모하기 위해 추진됐다.협약에 따라 양 기관은 ▲ 첨단 드론기술 정보 공유 및 공동의 이익을 위한 협력체계 유지 ▲ 드론 전문인력 역량 강화를 위한 실증사업 공동 발굴 및 협력 ▲ 지역 축제와 연계한 첨단방산드론 대전 상호 지원 및 역량 교류 ▲ 산·학·연 교류를 통한 국방 드론 테스트베드 역할 및 인프라 구축 협력 ▲ 기타 드론 관련 분야 발전을 위한 상호 협력 등을 추진한다.이천시는 이번 협약을 통해 드론을 비롯한 첨단산업 분야에서 민·관·군 협력 모델을 구축하고, 실증·연구·인재 양성이 연계되는 산업 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.김경희 이천시장은 "이번 협약은 이천시가 추진 중인 미래 첨단산업 육성과 국방 기술 발전이 연계되는 의미 있는 출발점"이라며 "드론산업을 중심으로 지역 경제 활성화와 기술 경쟁력 강화를 동시에 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.