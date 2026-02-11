메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.02.11 18:10최종 업데이트 26.02.11 18:10

이천시-제7기동군단, 드론분야 협력체계 구축 업무협약

원고료로 응원하기
경기 이천시는 10일 제7기동군단 대회의실에서 제7기동군단과 ‘드론분야 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.
경기 이천시는 10일 제7기동군단 대회의실에서 제7기동군단과 ‘드론분야 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. ⓒ 이천시

경기 이천시는 10일 제7기동군단 대회의실에서 제7기동군단과 '드론분야 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 첨단 드론기술을 활용한 민·관·군 협력 기반을 마련하고, 지역 드론산업과 국방 분야의 상호 발전을 도모하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲ 첨단 드론기술 정보 공유 및 공동의 이익을 위한 협력체계 유지 ▲ 드론 전문인력 역량 강화를 위한 실증사업 공동 발굴 및 협력 ▲ 지역 축제와 연계한 첨단방산드론 대전 상호 지원 및 역량 교류 ▲ 산·학·연 교류를 통한 국방 드론 테스트베드 역할 및 인프라 구축 협력 ▲ 기타 드론 관련 분야 발전을 위한 상호 협력 등을 추진한다.

AD
이천시는 이번 협약을 통해 드론을 비롯한 첨단산업 분야에서 민·관·군 협력 모델을 구축하고, 실증·연구·인재 양성이 연계되는 산업 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.

김경희 이천시장은 "이번 협약은 이천시가 추진 중인 미래 첨단산업 육성과 국방 기술 발전이 연계되는 의미 있는 출발점"이라며 "드론산업을 중심으로 지역 경제 활성화와 기술 경쟁력 강화를 동시에 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.

#이천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기도, 설 연휴 종합대책 추진…'민생·안전·돌봄' 중점


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기