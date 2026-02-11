하남 찾은 '트럼프 차남' 에릭 트럼프... K-스타월드 부지 방문

큰사진보기 ▲경기 하남시는 11일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 ‘K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)’ 호텔 사업 예정 부지를 방문했다고 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시는 11일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 'K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)' 호텔 사업 예정 부지를 방문했다고 밝혔다.이현재 하남시장은 유니온타워 전망대에서 에릭 트럼프 부사장에게 사업 계획을 설명했다. 그는 K-컬처 콤플렉스를 공연·엔터테인먼트·MICE 산업이 결합된 글로벌 랜드마크로 소개하며, 호텔 중심의 체류형 인프라가 해외 관광객 유치와 국제 비즈니스 교류에 기여할 것이라고 강조했다.에릭 트럼프 부사장은 사업 구상과 입지 조건에 대해 질문했다. 이후 미사한강모랫길 인근 부지를 직접 둘러보며 한강 수변 환경, 스타필드 하남, 미사경정공원 등 주변 인프라와 강남권 인접성을 확인했다.하남시는 이번 방문을 계기로 트럼프 그룹을 포함한 글로벌 자본 및 운영사와 협력 방안을 검토할 계획이다. 투자, 합작, 운영 위탁 등 다양한 가능성을 열어두고 논의를 이어가며, 이를 통해 방문객 유치, 일자리 창출, 지역 산업 활성화 등 실질적 성과를 기대하고 있다.