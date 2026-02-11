메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.02.11 18:08최종 업데이트 26.02.11 18:08

하남 찾은 '트럼프 차남' 에릭 트럼프... K-스타월드 부지 방문

원고료로 응원하기
경기 하남시는 11일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 ‘K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)’ 호텔 사업 예정 부지를 방문했다고 밝혔다.
경기 하남시는 11일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 ‘K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)’ 호텔 사업 예정 부지를 방문했다고 밝혔다. ⓒ 하남시

경기 하남시는 11일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 'K-컬처 콤플렉스(K-스타월드)' 호텔 사업 예정 부지를 방문했다고 밝혔다.

AD
이현재 하남시장은 유니온타워 전망대에서 에릭 트럼프 부사장에게 사업 계획을 설명했다. 그는 K-컬처 콤플렉스를 공연·엔터테인먼트·MICE 산업이 결합된 글로벌 랜드마크로 소개하며, 호텔 중심의 체류형 인프라가 해외 관광객 유치와 국제 비즈니스 교류에 기여할 것이라고 강조했다.

에릭 트럼프 부사장은 사업 구상과 입지 조건에 대해 질문했다. 이후 미사한강모랫길 인근 부지를 직접 둘러보며 한강 수변 환경, 스타필드 하남, 미사경정공원 등 주변 인프라와 강남권 인접성을 확인했다.

하남시는 이번 방문을 계기로 트럼프 그룹을 포함한 글로벌 자본 및 운영사와 협력 방안을 검토할 계획이다. 투자, 합작, 운영 위탁 등 다양한 가능성을 열어두고 논의를 이어가며, 이를 통해 방문객 유치, 일자리 창출, 지역 산업 활성화 등 실질적 성과를 기대하고 있다.

#하남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기도, 설 연휴 종합대책 추진…'민생·안전·돌봄' 중점


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기