설 연휴, 구청이 테마파크로… 동작구 '동작스타파크' 개장

큰사진보기 ▲동작구청 신청사 내 초대형 미끄럼틀 '동작 스타 슬라이드' ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲사격체험을 하고 있는 방문객들 ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 개막식 후, 박일하 동작구청장이 블록놀이 체험에 참여하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

설 연휴가 다가오면 문을 닫는 문화시설이 늘어나고, 가족 단위로 시간을 보낼 공간을 찾기란 쉽지 않다. 특히 추위까지 겹치는 겨울 명절에는 아이들과 함께 갈 만한 실내 공간이 더욱 부족해진다. 이런 가운데 서울 동작구가 구청사를 주민들을 위한 실내 테마파크로 개방해 눈길을 끌고 있다. 설 연휴마다 반복되는 '갈 곳 없는 가족들'의 고민 속에서, 공공청사가 어떤 역할을 할 수 있는지를 보여주는 사례라는 점에서 주목된다.동작구(구청장 박일하)는 설 연휴 기간 구청사를 도심 속 실내 테마파크 '동작스타파크'로 특별 운영한다고 밝혔다. 운영 기간은 2월 14일부터 18일까지이며, 설날 당일은 휴장한다.이번 '동작스타파크'는 지난해 추석 연휴 기간 누적 1만5000여 명의 구민이 방문하며 큰 호응을 얻은 프로그램이다. 동작구청 기획조정과 관계자는 "지난해 추석 연휴에 운영했던 프로그램에 대한 구민 반응이 좋아, 이번 설 연휴에도 이어서 운영하게 됐다"고 말했다.행사 기간 동안 구청사 지하 1층은 ▲문화 공연 공간 '스타스테이지' ▲전통 놀이와 체험이 어우러진 '스타플레이존' ▲명절 먹거리를 즐길 수 있는 '스타푸드존' ▲체험과 정보가 결합된 '스타상생존' 등 네 개 공간으로 꾸며진다.에서는 버블쇼와 마술쇼 등 가족 단위 방문객을 위한 문화 공연이 열린다. 단순 관람형이 아닌, 관객이 무대에 직접 참여하는 방식으로 진행돼 아이들의 흥미를 끌 것으로 보인다.에는 동작구의 새로운 랜드마크로 자리 잡은 대형 미끄럼틀 '동작스타 슬라이드'를 비롯해 윷놀이, 제기차기, 딱지치기 등 전통 놀이 체험 공간이 마련된다. 관계자는 "주요 프로그램은 전통놀이 위주로 구성돼 있고, 대부분 현장에서 순번을 정해 참여하는 방식"이라며 "동작구민이 아니어도 방문만 하시면 누구나 체험할 수 있다"고 설명했다. 일부 체험 기구는 공간 상황에 따라 조정될 수 있다.개막식이 열린 13일 오후 현장에서 만난 청사 개방공간 도우미 이석준 씨는 체험 공간 운영 방식에 대해 구체적으로 설명했다. 이 씨는 "탁구 등 일부 인기 체험은 한 팀당 20~30분씩 시간을 정해 순서대로 이용하도록 하고 있다"며 "무료로 많은 시민이 함께 이용하는 공간인 만큼, 시간이 되면 다음 이용자를 위해 교체하는 방식으로 운영하고 있다"고 말했다.평상시에도 운영되는 탁구대는 총 2대와 1인 자동 탁구 기기가 마련돼 있으며, 특히 가족 단위 방문객이 몰리는 주말과 퇴근 시간대에는 이용 수요가 많다는 설명이다이어 사격 체험장에서 올해 중학교 입학을 앞둔 신요한 학생을 만났다. 사격 체험을 마친 그는 "총 색깔을 정해 5발씩 쏘고, 맞힌 점수를 계속 더해 승부를 가르는 방식인데 규칙을 알고 하면 더 재미있다"고 설명했다. 이어 "작년에도 부모님과 함께 잠깐 와서 해봤는데 재미있어서 이번에는 친구와 다시 왔다"며 "사격장뿐 아니라 탁구나 슬라이드 같은 체험도 많아 친구들과 함께 오기 좋다"고 말했다.명절 분위기를 더하는에서는 떡과 부침개 등 명절 음식을 판매하는 장터가 운영되며,에서는 달고나 만들기 체험과 함께 약 400여 개의 희망 일자리 정보를 제공하는 동작일자리 홍보 부스가 마련된다.행사 기간 동안 구청사 내 기존 푸드코트도 함께 이용할 수 있다. 관계자는 "청사 내에 이미 식당이 조성돼 있어 방문객들이 식사를 해결할 수 있다"며 "설날 당일을 제외한 기간에는 분식점 등 일부 매장이 운영될 예정"이라고 말했다.이와 함께 구청사 내에는 미디어 체험 공간인 '동작오픈스튜디오'도 운영된다. 이곳은 3D 미디어 아트를 활용한 체험형 스튜디오로, 방문객들이 직접 화면 속 콘텐츠에 참여할 수 있는 공간이다. 현장에서 만난 운영 담당자는 "이 공간은 3D 미디어 아트홀 체험 공간이면서 동시에 앵커 체험도 할 수 있고, 사전 예약을 하면 이곳에서 영상 촬영이나 개인 영상 작업도 가능하다"고 설명했다.운영 시간은 '스타스테이지'가 14일 오후 2시부터 3시까지, '스타플레이존'은 오전 9시부터 오후 8시까지이며, '스타푸드존'과 '스타상생존'은 오전 11시부터 운영된다. 일부 프로그램은 재료 소진 시 조기 종료될 수 있다.'동작 스타 슬라이드' 운영 관계자는 "슬라이드는 오전 11시부터 오후 8시까지 매 정각부터 20분간 운영되며, 현장 접수를 통해 이용할 수 있다"며 "아이들뿐 아니라 보호자를 포함한 어른들도 함께 즐기며 호응을 얻고 있다"고 전했다.한편 동작구가족센터는 동작구청 4층에서 '두바이 쫀득 쿠키 만들기' 오픈 클래스를 운영한다. 행사를 진행한 관계자는 "설 명절과 발렌타인데이를 맞아 동작구 내 다양한 가족이 함께 참여할 수 있는 체험형 프로그램을 마련했다"며 "이를 통해 가족 간 소통과 유대감을 높이고, 결혼·가족 생활의 긍정적 가치를 확산하고자 했다"고 설명했다. 해당 클래스는 사전 신청을 통해 선정된 가족을 대상으로 진행된다.박일하 동작구청장은 "지난 추석 연휴 많은 구민이 방문해 주셨던 열린 테마파크를 올해는 더 넓은 공간과 다채로운 프로그램으로 확대했다"며 "가족과 함께 추위 걱정 없이 구청에서 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.설 연휴 기간 문을 닫는 시설이 많은 현실 속에서, 이번 동작스타파크 운영은 행정 공간이 주민 생활 속 문화·휴식 공간으로 확장될 수 있음을 보여주는 하나의 실험으로 읽힌다.