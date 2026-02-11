진석범 화성시장 출마예정자 "시민 체감형 행정 구현할 터"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

<화성시민신문>이 6.3지방선거 특집을 진행한다. 시장 선거에 출마하는 출마 예정자, 경기도지사 후보 등을 심층 인터뷰해 유튜브 라이브로 방송한다. 모든 인터뷰는 라이브로 진행되며 시청자의 질의응답도 현장에서 받는다.10일 화성시민신문 스튜디오에서 만난 첫 번째 지방선거 특집인터뷰의 주인공은 진석범 화성시장 출마예정자다. 진석범 화성시장 출마예정자는 화성시의 동서 균형발전, 교통 개선, 일자리 창출, 소상공인 지원, 복지 확대 등 다양한 분야에서 구체적인 정책을 제시했다.진석범 출마예정자는 복지 전문가로서의 경험을 바탕으로, 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 복지 시스템 구축을 강조한다. 그는 경기도 복지기준서 제작 경험을 언급하며, 화성시 복지 기준서의 실질적 실행을 목표로 삼았다. 복지는 민생 전체를 아우르는 것으로, 모든 시민이 행복한 기준을 세우는 것이 중요하다고 밝혔다.행정 경험 측면에서는 중앙정부와 경기도에서 쌓은 경력을 바탕으로, 국가기관과의 협력에 강점이 있음을 내세웠다. 청와대 근무 시 다양한 부처와의 소통 경험이 화성시 현안 해결에 도움이 될 것이라고 설명했다.시민 체감형 행정 구현을 위해 지역회의 부활과 실질적 권한 위임을 강조했다. 주민자치센터를 중심으로 지역회의를 활성화하고, 행정은 지원 역할에 집중하며 민간이 주도하는 거버넌스 구조를 제안했다. 성남시 공동위원장 경험을 예로 들며, 민간에 권한을 위임하는 방식이 효과적임을 설명했다.특례시로 지정된 화성시의 권한과 재정 확보 방안도 제시했다. 중앙정부에 핵심 권한 확보를 건의하고, 세수 증대 외에도 사회공헌기금 등 다양한 재원 확보 방안을 모색할 계획이다.동서 균형발전 전략으로는 지역별 특성에 맞는 맞춤형 발전을 추진한다. 서부 지역은 자연 친화적 관광산업, 향남은 바이오·코스메틱 본사 및 연수소 유치, 화옹지구는 경마장 유치를 통한 말 산업 육성 등 각 지역의 특화 발전을 강조했다. 화성 지구 개발과 함께 교통 인프라 확충도 병행할 방침이다.교통 분야에서는 역 중심의 대중교통 단순화와 트램 도입을 추진한다. 동탄 등 주요 지역의 버스 노선 효율화, 광역버스 및 지하철 연계, 트램 1호선 우선 개통 등이 포함된다. 트램은 관광 및 문화예술 연계로 외부 방문객 유치에도 활용할 계획이다.일자리 창출을 위해서는 업무시설 본사 유치에 집중한다. 동탄역 인근 부지에 산업 본사를 유치해 양질의 일자리를 늘리고, 동서 간 일자리 불균형 해소를 도모한다. 판교 사례를 참고해 모빌리티, 스테이블 코인 등 특정 분야 본사 유치도 추진한다.소상공인 지원책으로는 사업자 등록 후 1년간 시에서 지역 홍보를 지원하는 방안을 제시했다. 초기 사업 안정화를 돕기 위한 정책이다. 또한, 생애 주기별 자동 지급 수당 체계 도입과 재생에너지 기반의 햇빛소득을 통한 기본소득화 가능성도 언급했다. 서부 지역의 풍력·태양광 등 재생에너지 확대를 통해 지역 불균형 해소와 시민 복지 증진을 도모한다.수원 군공항 이전 문제에 대해서는 경마장 유치와 말 산업 육성을 통해 논란을 잠재우고, 지역회의를 통한 주민 토론과 행정의 지원 역할을 강조했다. 민원 해결 과정의 투명성 제고와 신속기동단 도입 등 시민 소통 강화 방안도 포함됐다.진석범 출마예정자는 "화성시는 행정적 뒷받침이 부족한 채 성장하고 있다"며, 시민 행복을 위한 공동체 삶에 기여하고 싶다는 의지를 밝혔다. 그는 후보자의 경력과 중앙과의 협업 능력을 평가 기준으로 삼아야 한다고 강조했다.향후 진석범 출마예정자는 중앙정부와의 협력, 지역회의 활성화, 재정 확보 방안 등 다양한 정책 추진을 이어갈 계획이다.<화성시민신문> 유튜브는 설날을 지나고, 매주 화성시장 출마예정자 인터뷰를 연속기획하여 진행할 계획이다.본 인터뷰는 <화성시민신문> 유튜브 채널을 통해 다시 볼 수 있다.