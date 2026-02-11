"태풍 와도 안심"... 울산 중구, 태화시장 배수펌프장 준공

▲울산 중구(구청장 김영길)가 11일 오후 3시 태화시장 배수펌프장(태화동 37-10번지)에서 ‘태화 자연재해위험개선지구 정비사업’ 태화시장 배수펌프장 준공식을 개최했다. 이번 행사에는 김영길 중구청장과 박경흠 중구의회 의장, 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의회 의장, 박성민 국회의원, 시·구 의원, 자생단체장, 지역 주민 등 250여명이 참석했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기