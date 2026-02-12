"출근길이 곧 희망"... 강서구직업재활센터장애인 근로자들의 재활 현장

큰사진보기 ▲서울시 강서구 소재 구립강서구직업재활센터 전경 ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲임가공사업장에서 장애인근로인과 근로지원인이 볼펜 포장작업에 매진하고 있는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장애인근로자들이 그림 그리기 수업을 통해 지적능력 향상 교육을 받고 있는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

동장군이 맹위를 떨치던 한겨울의 기운이 수그러든 지난 11일, 서울 강서구 소재 구립강서구직업재활센터(시설장 조기형)를 찾았다. 이곳은 단순한 작업장을 넘어 장애인들이 사회의 당당한 구성원으로 거듭나기 위해 매일 희망을 생산하는 소중한 터전이다.현장에서 만난 한 장애인 근로자는 "매일 아침 갈 곳이 있고, 내 손으로 직접 돈을 벌 수 있다는 것이 가장 큰 행복"이라고 말하며 환하게 웃었다. 이들에게 출근은 단순한 이동이 아니라 '나도 할 수 있다'는 존재의 증명 과정이었다.현재 센터에는 70여 명의 장애인 근로자와 훈련생이 12명의 근로지원인과 함께 근무하고 있다. 비장애인보다 속도는 느릴지언정, 자신이 만든 제품이 누군가에게 도움이 된다는 자부심만큼은 그 누구보다 뜨겁다.장안동에서 매일 출근한다는 20대 여성근로자는 "내가 만든 제품이 누군가의 소중한 일상을 지켜준다는 것이 신나요"라고 말했다.이들의 땀방울은 단순한 노동을 넘어 세상의 편견을 깨는 힘이 된다. 또한 우리 사회가 함께 살아가는 공동체임을 보여준다구립강서구직업재활센터는 일반고용이 어려운 장애인들에게 '사회적 자립'이라는 실질적인 기회를 제공하는 전진기지이다. 임가공 조립 작업을 비롯해 황사 방역용 마스크(KF94), 친환경 제설제 등 품질 관리가 필요한 제품을 생산하고 있다. 일부 제품은 공공기관과 기업 등에 납품된다.센터는 장애 유형과 개인 역량을 고려한 직무 훈련 프로그램을 운영하며, 훈련생이 숙련된 근로자로 성장할 수 있도록 단계별 교육을 지원한다. 이곳은 임금을 받는 근로 현장이면서 동시에 사회 적응을 돕는 공간이기도 하다.다만 운영 여건은 넉넉하지 않다. 센터는 지상 5층 규모의 건물을 사용하고 있으나, 시설 보수와 노후 장비 교체에는 예산이 부족한 상황이다. 정부 보조금과 자체 수익으로 운영되지만 수익 구조가 안정적이지 않아 환경 개선에 제약이 따른다.이에 iM증권이 후원에 나섰다. IM증권 임직원들은 이날 오후 센터를 직접 방문해 장애인 근로자들을 격려하고 후원금 1000만 원을 전달했다.정호철 iM증권 부장은 "작은 도움이지만 근로자들에게 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다. 손경의 팀장은 "후원금은 시설 환경 개선과 근로 여건 향상에 사용할 계획"이라고 말했다.비전은 사회가 변하기를 기다리는 것이 아니라 우리 안에서 먼저 변화를 시작하는 것이다. 설날을 앞두고 전달된 따뜻한 온기는 장애인들의 재활 의지에 커다란 불씨가 되었다. 다가오는 봄, 얼어붙은 땅을 뚫고 나오는 복수초처럼 더 많은 지원과 관심이 이어지기를 기대해 본다.센터 위치 및 방문 안내* 주소: 서울특별시 강서구 화곡로 52길 33 (화곡동) '허준박물관' 인근* 전화: 02-3661-0362* 센터 홈페이지: http://www.denophim.com