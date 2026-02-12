아름다운 것을 본 죄, 알게 되면 지키고 싶어진다

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲눌차도 항월마을 해안로에서 바라본 풍경 ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲굴 채묘장 ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲가리비 더미 ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정거마을이 시작되는 해안로에 서 있는 표지석 ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정거마을 초입, 어촌 벽화마을을 알리는 담장의 글귀 <1904, 흐르는 섬 가덕도> ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정거마을 담장의 벽화들 ⓒ 이은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정거마을 담장의 벽화들 ⓒ 이은주 관련사진보기

"아름다운 것을 본 것도 죄인가?"

큰사진보기 ▲골목을 지나 정거마을회관(경로당) 앞에서 바라본 모래섬, 진우도 풍경 ⓒ 이은주 관련사진보기

[필자 소개] 이은주: 2000년 <다층> 신인상으로 등단, 시집 <긴 손가락의 자립>, <초록, 눈부신 소란>. 현재 시전문계간지 <신생> 편집위원, '무크지시움' 대표, 느티나무 글방에서 아이들과 함께 읽고 쓰는 일을 하며 산다.