임도의 산불 확산 논란, 산림청장 "치명적 역할하지 않아"

김인호 산림청장이 11일 오후 세종에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

임도로 인한 산불이나 산사태 우려 논란에 대해, 김인호 산림청장은 "임도가 산불에 확산을 도모하는데 가장 치명적인 역할을 한다고 볼 수는 없다"고 밝혔다. 임도는 임산물의 운반과 산림의 경영 관리를 위해 설치한 도로를 말한다.김 청장은 11일 세종에서 열린 기자간담회에서 "임도는 여러 측면에서 필요하다"면서 이같이 임도 논란에 입장을 분명히 했다. 일부 환경전문가들은 숲에 임도를 조성했을 때 바람이 20배 정도 빨라져 산불 확산에 영향을 끼친다고 주장한다. 임도를 통해 산불 진화 시 조금 더 빨리 접근할 여지는 있지만, 임도로 인해 훨씬 산불이 빠르게 확산된다는 우려다.김 청장은 "산불의 바람길 역할을 임도가 한다고 하는데, 바람이라는 게 골바람이나 산간바람, 이런 것들은 불규칙적으로 이뤄진다"면서 "임도가 없을 경우 야간 진화에 굉장히 어려움을 겪을 수밖에 없다"고 말했다.불규칙적인 산불의 사례로 최근 발생한 경주 산불을 소개했다. 그는 "헬기 공중진화로 주불이 좀 마무리가 된 다음에 잔불과 뒷불 처리가 안 되면 재발화가 된다. 경주 산불은 두 번 재발화됐다"며 "뒷처리가 어려운 상황이 생긴다. 숨어 있는 곳에서 뒷불들, 잔불들이 바람이 불면 다음날 재발화되는 경우 많다"고 했다. 그러면서 임도 장점으로 "작업로 역할을 충분히 할 수 있고, 산림 경영도 할 수 있다. 산림경영이라는 측면이 보장될 수 있기 위해서는 임도가 필수불가결하다"고 강조했다.다만 산사태와 관련된 임도로 인한 문제는 개선해 나가겠다고 밝혔다. 김 청장은 "그동안 임도가 산사태를 (불러온 것에 대한) 우려나 이런 고민들은, (임도를) 부실 시공하거나 안전성 (부족) 또는 견고하고 튼튼하게 만든 임도가 아니라서 생긴 문제"라며 "(이는) '임도가 필요없다'는 것을 방증하는 것은 아니다"라고 선을 그었다.김 청장은 이어 "견고하고 튼튼한 임도 만드는 게 우리(산림청) 과제지, '필요없다'고 얘기하는 것은 과학적이지 않다"면서 "기존 임도 중 안전성이 불안한 것은 구조 개량할 예정"이라고 말했다. 덧붙여 "과거에 (임도가) 단기간에 이뤄졌다면, 새로 만드는 임도는 3년 정도 기간을 두고 기본 설계 등을 통해 안전성 검증을 충분히 받은 다음 공사를 시작하고 마무리하려고 한다. 체질 개선을 많이 했기 때문에 국민들이 안심할 수 있는 임도를 만들려고 총력을 다하겠다"고 약속했다.특히 김 청장은 산불 발생 시 초동 진화를 강조했다. 그는 "불씨가 강한 바람을 타고 날리는 비화를 막기 위한 초동 진화에 매진하겠다"면서 "최근 산불 발생률은 늘었지만, 피해 면적과 피해액이 줄었다. 진화 시간도 굉장히 많이 단축됐는데, 이는 초동진화율이 높아진 결과"라고 말했다.산림청은 지난달 6일 권역별 산불 대응 거점 기능을 강화하기 위해 대구·경북 동해안 지역과 경남·부산·울산 남부권 지역의 산불 대응을 전담할 국가산불방지센터 2곳을 정식 조직으로 출범시켰다. 이는 권역별 산불 대응 역량을 강화하고, 산불 발생 시 현장 대응의 신속성과 전문성을 높이기 위한 조치다.또한 산림청은 오는 18일까지 '설 연휴 산불 특별대책기간'으로 정하고 예방과 대응을 강화한다. 이 기간에 중앙산불방지대책본부를 24시간 가동하고, 설 연휴 산불 진화대원들이 특별 비상근무를 통해 산불에 신속하게 대응한다. 또 귀성객 방문이 예상되는 묘지나 주요 등산로 주변에 산불 감시인력을 집중 배치한다. 영농부산물 파쇄도 지원해 산불 발생 요인을 사전에 제거할 방침이다.이외에도 기상 전망 등을 토대로 산불 진화헬기와 진화차량 등을 산불 발생 위험이 높은 지역으로 이동 배치하고, 산불 발생 시 발화지로부터 50㎞ 이내 가용 헬기를 총동원해 신속하게 산불에 대응할 계획이다.김 청장은 "산불 진화의 골든타임 30분 이내에 산림청과 군, 소방당국의 헬기자원을 투입해 진화하고 있다"며 "산불에 대한 예방 및 대비 태세를 강화하고, 신속하게 대응해 국민들이 안전하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.한편 산림청에 따르면 최근 10년간 설 연휴 기간 연평균 8.5건의 산불이 발생해 2.9㏊의 산림이 피해를 봤다. 원인은 불법소각(28%)과 입산자 실화(18%), 성묘객 실화(17%) 등으로 10건 중 6건 이상이 사람의 부주의로 발생했다.