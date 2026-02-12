국민연합 오희주, 서울특별시장 출마 선언

큰사진보기 ▲서울특별시장 출마선언 기자회견 중인 오희주 국민연합 서울시당위원장 ⓒ 이호인 관련사진보기

오희주 국민연합 서울시당위원장이 6.3지방선거 서울특별시장 출마를 선언했다. 11일 오전 11시 광화문 광장 일대에서 열린 기자회견에서 오희주 위원장은 "피어나라 서울! 시민 한 사람, 당신이라는 씨앗의 힘으로!", "사람의 도리를 다하는 혁신과 개혁의 프리(Free) 서울시대를 열겠습니다!"라는 슬로건과 함께 핵심 공약을 발표했다.국민연합 관계자들과 취재진 앞에 선 오희주 후보는 먼저 서울의 현실을 진단했다. 그는 "서울이 화려한 마천루와 야경, K-컬처 등으로 '일류 도시'로 불리지만, 정작 집값과 의료비, 양육 부담 앞에서 시민의 삶은 불안정하다"며, "겉모습의 성장에 비해 '삶의 기초'가 약해졌다"고 꼬집었다. 이어 "화려한 껍데기를 걷어내고 서울의 기초를 다시 세우기 위해 이 자리에 섰다"고 출마의 변을 밝혔다.오 후보는 "시장은 대단한 권력을 휘두르는 자리가 아니라, 시민에게 마땅히 해야 할 '사람 사는 도리'를 다하는 자리"라고 강조하며 10가지 핵심 공약을 발표했다. 먼저 '시민을 지키는 5가지 프리 서울'을 통해 ▲서울시 직접 주거 공급 ▲응급실 및 중환자실 비용 100% 부담 ▲나이 제한 없는 무상 교육 ▲AI 기반 무상 방문 돌봄 ▲장례 비용 무상 지원을 약속하였으며, 동시에 '성공의 가치를 드높이는 5가지 프리 서울'로는 ▲기업 친화적 '행정 하이패스' ▲글로벌 문화 특구 조성 ▲AI 기반 자산 보호 ▲가업 승계 안심 지원 ▲24시간 지능형 행정 집사 제공 등을 제시했다.마지막으로 오 후보는 "사람 사는 도리를 다하는 혁신과 개혁의 프리(Free) 서울 시대를 반드시 열겠다"고 포부를 밝혔다.찬조연설에 나선 김현욱 국민연합 대표는 거대 양당 체제를 강하게 비판했다. 그는 "내부 권력 투쟁에 혈안이 된 집권 여당과 사람 내쫓기에 바쁜 제1야당으로는 대한민국의 미래를 기대할 수 없다"며 "권력 투쟁에 눈 먼 거대 독과점 양당을 청산하지 않으면 미래는 없다"고 주장했다.이어 김 대표는 "오희주 후보가 말한 것처럼 국민연합은 정도를 걷고 국민과 함께하는 다양성과 융합의 정치를 실현하겠다"고 밝혔다. 그는 서울시장 후보를 비롯해 경기도지사, 대구시장, 경상북도지사, 국회의원 보궐선거 등에 후보를 내 대한민국 정치의 변화를 이끌겠다고 강조하며"광화문 광장은 조선 500년 역사가 만들어진 상징적 공간, 정도전의 민본 사상 바탕으로 다당제 정치를 실현할 것"이라는 뜻을 전했다.한편 오희주 서울시장 출마예정자는 1983년 경기도 화성 출생이다. 그는 2025년 4월 재보궐선거에서 국민연합 후보로 경기도의원 보궐선거(군포시 제4선거구)에 출마한 바 있다. 현재 국민연합 최고위원과 서울시당위원장을 맡고 있다. 또한 반계유형원선생기념사업회 이사를 맡고 있으며, 오성종합건설㈜ 대표이사와 리치플(플라워숍) 대표를 역임했다.