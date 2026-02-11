"사람과 자연이 공존하는 생태 태안" 구현

AD

큰사진보기 ▲태안군수렵인연합회가 유해 조수 퇴치 작업을 벌이고 있다. ⓒ 신문웅(태안군수렵인연합회 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 3일 열린 20206년 정기 총회에서 가세로 군수가 우수 회원들에 대한 시상 이후 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 신문웅(태안군제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군이 '2026 태안 방문의 해'를 맞아 야생 생물 보호와 유해야생동물 피해 최소화를 위한 체계적 관리에 나섰다.군은 태안군수렵인연합회(회장 이석준)와의 긴밀한 협력을 바탕으로 유해야생동물 피해방지단 운영을 강화하고, '농작물 피해 예방'과 '관광 이미지 제고'라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 방침이다.군에 따르면 2026년 야생생물 보호 및 관리 사업비는 총 6억 5400만 원(국 2000만 원, 도 400만 원, 군 6억 3000만 원) 규모다. 주요 내용은 ▲유해야생동물 포획(4억 7700만 원) ▲야생동물 보호활동(1400만 원) ▲피해예방 및 지원(6100만 원) ▲야생동물 구조(1억 200만 원) 등이다.특히 핵심 사업인 '유해야생동물 피해방지단'은 2026년 2~11월(또는 3~12월)까지 운영되며, 관내 수렵단체 추천과 공개모집을 통해 30~40명 내외로 구성된다. 포획 대상은 고라니, 멧돼지, 까마귀 등 농작물 피해를 유발하는 개체로, 고라니는 마리당 5만 원, 기타 종은 5천 원의 보상금이 지급된다. 아프리카돼지열병(ASF) 대응을 위한 야생멧돼지 기동포획단도 별도로 20명 내외로 운영해 연중 상시 대응체계를 유지한다.군과 업무협약을 맺고 활동 중인 태안군수렵인연합회는 2015년 설립 이후 5개 단체 64명의 회원이 참여하고 있다. 2016년 태안군과 야생동물 구조·구제 및 환경보전 활동에 관한 협약을 체결한 뒤, 매년 유해야생동물 포획과 로드킬 수거, 구조 활동 등 현장 중심의 역할을 수행해왔다.지난해에는 유해야생동물 피해방지단 운영을 통해 멧돼지와 고라니 등 총 1230마리를 포획하고, 로드킬 사체 1038건을 처리하는 성과를 거뒀다. 이는 농작물 피해 감소는 물론 도로 2차 사고 예방에도 크게 기여했다는 평가다. 포획 개체는 냉동보관 후 전문업체에 위탁해 '랜더링' 방식으로 처리하는 등 위생·안전 관리도 병행하고 있다.이와 함께 군은 ▲태양광 초음파 퇴치기 및 경감제 1200여 점 지원 ▲철선·전기 울타리 설치비 지원 ▲농작물 피해보상(최대 300만 원) ▲생태계교란종 제거 ▲부상 야생동물 구조·치료 등 예방부터 사후관리까지 체계적인 대응체계를 구축했다.태안군은 이번 계획이 단순한 포획 위주의 대응을 넘어 '보호와 관리의 균형'에 초점을 맞추고 있다고 강조한다. 실제로 2024년 기준 태안지역 고라니 서식밀도는 ㎢당 6.7마리, 추정 개체수는 3383마리로 나타났으며, 멧돼지 역시 지속적인 관리가 필요한 상황이다. 체계적 개체수 조절 없이는 농업 피해와 안전사고 우려가 상존하고 있는 실정이다.군 관계자는 "2026 태안 방문의 해를 맞아 관광객들에게 안전하고 쾌적한 생태환경을 제공하는 것이 중요하다"며 "수렵인연합회와의 민관 협력을 통해 야생동물로 인한 피해를 최소화하고, 사람과 자연이 공존하는 생태 태안을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.한편 태안군수렵인연합회는 2026년 정기총회를 지난 3일 온양하우스에서 가세로 군수, 전재옥 의장 등 내빈과 회원 50여 명이 참석한 가운데 개최하고 연합회 결산 감사 보고, 우수 회원 시상 등과 연합회원의 밤을 통해 화합을 다졌다.