정동영 "남북, 서로가 잘못한 것 인정하고 유감 표시해야"

정동영 통일부 장관은 11일, "(남북이) 서로가 잘못한 것은 잘못한 것대로 인정하고 유감도 표시해야 한다"고 밝혔다.
이날 오전 서울 서초구 관문사로 대한불교천태종 총무원장 덕수스님을 예방한 정 장관은 전날 민간인에 의한 북한 무인기 침투 사건과 개성공단 중단과 관련해 북한에 유감을 표명한 배경에 대해 이같이 설명했다.
정 장관은 "남북 간 신뢰가 있을 때는 서로 잘못을 인정하고, 유감표명 및 재발방지 약속도 했으나, 신뢰가 사라진 불신과 증오의 적대국면에서는 잘못에 대해 사과와 유감은커녕 막말과 증오의 거친 말만 오갔다"고 말했다.
그러면서 "정부는 남북 간 신뢰의 국면을 만들고 평화공존으로 나아가려는 것"이라며 "그 과정에서 잘못한 것은 잘못했다고 인정하는 용기가 필요하고, 그러한 차원에서 무인기 사건은 분명히 잘못된 것"이라고 거듭 유감을 표명했다.
개성공단 중단과 관련해선 "남쪽의 강력한 요구로 합의문에 '어떤 경우에도 정세의 변화와 상관없이 개성공단의 안정적 운영을 보장한다'는 내용을 담았음에도 2016년 2월 10일 남측이 일방적으로 닫아버린 것"이라고 지적했다.
그는 "물론 우리 측의 중단 선언 전에 (북한의) 핵실험도 있었고 미사일 발사도 있었지만 개성공단은 정경 분리라는 원칙하에 가동해 왔다"면서 "정세는 정세고, 민족의 이익이 되는, 남과 북에 이익이 되는 (사업을) 닫은 것이 잘못됐다"고 덧붙였다.
이날 정 장관은 "지난 3년 동안 적대, 혐오, 대결 시기가 되면서 (남북관계가) 완전히 초토화됐다"면서 "시급한 것이 무너진 신뢰를 다시 처음부터 하나하나 차곡차곡 쌓아 올리는 일"이라고 강조했다.
정 장관은 전날 명동성당에서 열린 '천주교 서울대교구 민족의 화해와 일치를 위한 미사' 축사를 통해 최근 민간 무인기의 침투 사건에 대해 북한 측에 깊은 유감을 표했다. 개성공단 중단에 대해서도 박근혜 정부가 일방적인 가동 중단 결정을 내린 것은 "어리석은 결정"이었다며 유감을 표했다.
