안양시 설 연휴 중증 장애인 이동 지원 '착한 수레' 등 운영

경기도 안양시가 2월 14일부터 18일까지 설 명절 연휴 기간에도 장애인·임산부·영유아 등 교통약자를 지원하는'착한수레'와 '바우처택시'를 정상 운영하기로 했다.11일 안양시에 따르면 착한수레'는 중증 보행 장애인과 휠체어 이용자 등 거동이 불편한 시민이 이용할 수 있다. 현재 42대를 연중무휴 운영 중이며, 올해 노후 차량 5대를 교체해 운행 안정성을 높일 계획이다. 경기도 교통약자 광역이동지원센터 콜센터(1666-0420)와 누리집(ggsts.gg.go.kr), 모바일 앱을 통해 24시간 접수 및 이용이 가능하다.'바우처택시'는 평상시 일반택시로 운행되다가, 안양시 교통약자콜센터의 배정을 받으면 교통약자 이동을 지원하는 방식의 교통수단이다. '착한수레' 이용 대상에 포함되지 않는 비휠체어 교통약자 등이 이용할 수 있으며, 현재 67대를 운영 중이다. 안양시 교통약자이동지원센터 콜센터(031-400-7990)를 통해 오전 7시부터 오후 6시까지 이용할 수 있고, 일요일은 운영하지 않는다.안양시 관계자는 "설 명절에도 교통약자들이 이동에 불편함 없이 가족과 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 두 교통수단을 정상 운영한다"라고 밝혔다.