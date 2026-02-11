메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

인천경기

26.02.11 14:41최종 업데이트 26.02.11 14:41

안양시 설 연휴 중증 장애인 이동 지원 '착한 수레' 등 운영

원고료로 응원하기
안양시 청사
안양시 청사 ⓒ 안양시



경기도 안양시가 2월 14일부터 18일까지 설 명절 연휴 기간에도 장애인·임산부·영유아 등 교통약자를 지원하는'착한수레'와 '바우처택시'를 정상 운영하기로 했다.

11일 안양시에 따르면 착한수레'는 중증 보행 장애인과 휠체어 이용자 등 거동이 불편한 시민이 이용할 수 있다. 현재 42대를 연중무휴 운영 중이며, 올해 노후 차량 5대를 교체해 운행 안정성을 높일 계획이다. 경기도 교통약자 광역이동지원센터 콜센터(1666-0420)와 누리집(ggsts.gg.go.kr), 모바일 앱을 통해 24시간 접수 및 이용이 가능하다.

AD
'바우처택시'는 평상시 일반택시로 운행되다가, 안양시 교통약자콜센터의 배정을 받으면 교통약자 이동을 지원하는 방식의 교통수단이다. '착한수레' 이용 대상에 포함되지 않는 비휠체어 교통약자 등이 이용할 수 있으며, 현재 67대를 운영 중이다. 안양시 교통약자이동지원센터 콜센터(031-400-7990)를 통해 오전 7시부터 오후 6시까지 이용할 수 있고, 일요일은 운영하지 않는다.

안양시 관계자는 "설 명절에도 교통약자들이 이동에 불편함 없이 가족과 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 두 교통수단을 정상 운영한다"라고 밝혔다.

#안양시#착한수레

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
이민선 (doule10) 내방

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

이 기자의 최신기사오산시장 출마 예정 조재훈, 오산천 생태 파괴 등 비판


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기