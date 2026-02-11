'하남시장 출마' 오후석 "시설 중심 아닌 시민 생활 중심 행정으로"

큰사진보기 ▲오후석 전 경기도 행정부지사는 11일 오전 11시 하남시청 인근 광장빌딩에서 기자회견을 열고 하남시장 출마를 공식 선언했다 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"검증된 실력으로 하남의 잃어버린 시간 되찾겠다."

AD

오후석 전 경기도 행정부지사는 11일 오전 11시 하남시청 인근 광장빌딩에서 기자회견을 열고 하남시장 출마를 공식 선언했다. 오후석 후보는 "말이 아닌 결과로 하남을 바꾸겠다"며 행정 경험을 바탕으로 한 '하남 비전 2035'와 5대 핵심 공약을 제시했다.오 후보는 "하남은 자연과 입지라는 훌륭한 자원을 갖추고 있음에도 시민의 삶은 여전히 고단하다"며 "도시의 자원이 시민의 일상으로 제대로 작동하지 못하고 있다"고 진단했다. 이어 "시설 중심 행정이 아니라 시민의 생활 중심으로 행정의 방향을 전환하겠다"고 밝혔다.1994년 행정고시에 합격한 오 후보는 경기도, 과천시, 용인시 등 지방자치단체와 국무총리실, 행정안전부 등 중앙부처를 두루 거쳤다. 이재명 대통령과 김동연 경기도지사 재임 시절 핵심 실무를 담당하며 중앙과 지방을 연결하는 정책 조정 경험을 쌓아왔다는 점을 강점으로 내세웠다.오 후보는 하남의 도시 구조를 근본적으로 고도화하기 위한 5대 공약으로 ▲ 경제혁신 ▲ 교통혁명 ▲ 문화융합 ▲ 교육책임 ▲ 상생복지 등을 제시했다.먼저 경제 분야에서는 '파트너 판교' 전략을 통해 교산·캠프 콜번·미사를 잇는 'AI 트라이앵글'을 구축하고, 3만 개의 양질의 일자리를 창출하겠다고 밝혔다.이를 통해 하남을 소비도시에서 첨단 가치 창출 도시로 전환하고 재정 자립 기반을 강화하겠다는 구상이다.교통 분야에서는 지하철 3호선 조기 착공과 9호선 적기 개통을 직접 챙기고, 하남드림휴게소를 철도·광역버스·UAM이 결합된 '드림 EX-HUB'로 개발해 '강남 30분 시대'를 열겠다고 강조했다.문화 분야에서는 미사섬 일대 30만 평을 탄소중립 에너지 자립형 국가정원으로 조성하고, 세계적 건축가의 철학을 도입해 섬 전체를 열린 미술관이자 미래형 문화·관광 거점으로 만들겠다고 밝혔다.교육 분야에서는 '하남 인재 양성관'을 설립해 대치동 수준의 심화 학습과 1:1 진학 컨설팅을 제공하고, 과밀학급 문제는 학교 총량제 유연화와 스마트 모듈러 교실 도입으로 해결하겠다는 방침이다.복지 분야에서는 신도시와 원도심의 격차를 해소하는 '원 하남(One Hanam)' 전략을 제시했다. 원도심 재개발 촉진, 생활 밀착형 도시 개선 사업, 통합돌봄 원스톱 지원센터 구축과 함께 아빠 육아휴직 장려금을 12개월로 확대하겠다고 밝혔다.오 후보는 "시장이 혼자 이끄는 행정이 아니라 1000명의 공무원이 모두 '내가 시장'이라는 책임감으로 일하는 하남을 만들겠다"며 "급변하는 시대에 대응하는 준비된 행정가로서 하남의 내일을 책임지겠다"고 밝혔다.