'입법속도' 답답했던 이 대통령, 12일 정청래·장동혁 대표 만난다

▲이재명 대통령이 지난 2025년 9월 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기