"정근식 교육감, 16일까지 단일화 참여 여부 알려달라"

2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위(아래 추진위)가 추진위에 후보로 등록하지 않은 정근식 서울시교육감에게 "오는 16일 월요일까지 단일화 참여 여부와 참여 일정을 알려달라"라는 통첩을 보낼 예정인 것으로 확인됐다. 정 교육감이 막상 등록 의사를 밝히더라도 늑장 등록 허용 여부를 놓고도 논란이 될 것으로 보인다. (관련 기사: '서울 진보교육감 단일화' 강민정·한만중·강신만·김현철 등록
추진위 "정 교육감의 단일화 참여 뜻 간접적으로 들어"
11일 오전 11시, 추진위 권혜진 공동상임대표(대변인)는 서울시교육청 앞에서 연 경선 후보자 합동 기자회견에서 "(정 교육감의 참여 여부와 참여 계획에 대해) 다음 주 월요일(16일)까지 시한을 정해서 답변을 받아볼 예정"이라고 말했다. 지난 4일 마감일까지 후보로 등록하지 않은 정 교육감에게 통첩성 요구서를 보내겠다는 뜻으로 해석된다.
권 상임대표는 "추진위는 정 교육감 쪽으로부터 '단일화에 참여할 것'이라는 의사를 간접적으로 들은 바 있다"라면서 "일단 정 교육감이 (참여) 일정을 알려주어야 추진위가 등록 후보들과 논의할 수 있다. 이렇게 해야 네 분의 후보들과 추진위가 협의 과정에 따라서 (정 교육감의 참여 허용 여부를) 결정할 수 있는 것"이라고 설명했다.
하지만, 정 교육감이 늑장 참여 여부를 놓고도 등록 후보들의 의견이 모이지 않을 가능성이 있다.
이날 강신만 후보(조희연 3기 혁신미래교육추진위원장)는 "지난 4일은 후보자 마감날인데 왜 계속 (정 교육감 참여에 대한) 여지를 주는지 모르겠다"라면서 "지금 정 교육감이 (추진위에) 들어올 수 있는 여지는 없다"라고 선을 그었다.
앞서 추진위는 <오마이뉴스>에 "등록 후보 마감 뒤 등록한 4명의 후보 가운데 한 명의 후보라도 반대하면 정 교육감의 참여는 어렵다"라고 밝힌 바 있다.
김현철 후보(전 서울시교육청 대변인)도 "현직 교육감이 끝까지 버티기를 하면 어떻게 되냐? 그렇게 되기를 바라지 않는다"라면서 "그렇게 되어서(단일화가 되지 않은 상태에서) 이기더라도 아주 처참한 후유증이 남게 될 것"이라고 지적했다.
강민정 후보(전 국회의원)도 "단일화 과정에서 민주진보 단일 진영의 힘을 모으는 연대 과정이 되어야 된다"라면서 "정근식 교육감이 출마 의지는 간접적으로 밝히면서 (추진위) 바깥에서 자신의 입지를 별도로 유지하겠다는 것은 분열"이라고 지적했다.
한만중 후보(전 조희연 교육감 비서실장)도 "과거 2018년 현직 교육감(조희연 교육감)은 단일화를 전제로 막후에서 룰미팅을 벌였지만, 지금은 (정 교육감) 본인이 참여하겠다는 입장을 밝히지 않은 상태"라면서 "일정한 시점까지 본인(정 교육감)이 추진위에 들어오지 않으면 명백하게 민주진보 진영 후보 자격을 포기한 것으로 간주할 것"이라고 경고했다.
현재 58개 단체가 참여하고 있는 추진위는 오는 2월 중순 이후 2만 명 규모의 시민참여단을 모집한 뒤 등록 후보 초청 토론회를 3~4번 열 예정이다. 이어 추진위는 여론조사와 시민참여단 투표를 거쳐 오는 4월 11일쯤 최종 단일화 후보를 확정할 예정이다.
추진위 "분열은 언제나 시민과 아이들에게 상처로 돌아왔다"
이날 구나은 추진위 공동상임대표는 "2026년 지방선거는 단순히 교육감 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 서울교육이 경쟁과 서열 중심으로 더 후퇴할 것인지, 학생 한 명 한 명의 삶과 배움을 존중하는 공교육으로 다시 나아갈 것인지를 결정하는 중요한 갈림길"이라면서 "분열된 선택은 언제나 시민과 아이들에게 상처로 돌아왔다는 사실 또한 우리는 잘 알고 있다"라고 강조했다.