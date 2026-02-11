고양시 덕양구 원거리 통학 논란... 교육감 예비후보들 입장은

큰사진보기 ▲교육부로부터 받은 국민신문고 답변서 원문 캡처. ⓒ 박상준 관련사진보기

경기도 고양시 덕양구 동쪽 지역(지축·삼송·덕은 지구)의 원거리 통학은 지역의 고질적 문제다. 그동안 도교육청은 "교육부의 중앙투자심사 기준과 총량 규제 탓에 학교 신설이 불가능하다"는 입장을 고수해 왔다.덕양학부모비대위원장인 필자가 교육부로부터 수령한 '국민신문고 민원 답변서(2026. 2. 10. 시행)'와 경기도교육청의 기존 '진정민원 답변서'를 입수해 양측의 논리를 비교 분석했다.고양교육지원청이 경기도의회 등에 제출한 자료에 따르면, 교육청은 학교 신설 불가 사유로 '교육부 중앙투자심사'를 꼽아왔다. 교육청은 '고양시 전체 배치 여력 상 설립 수요가 미미하여 학교 신설 타당성 및 교부금 확보를 위한 교육부 중앙투자심사 통과가 불가'하다는 입장이다.그러나 교육부는 이번 답변서에서 "학교의 설립·이전·폐지에 관한 사항은 '지방교육자치에 관한 법률' 제20조 제5호에 따라 교육감의 고유 사무"라고 규정했다. 이어 "시·도교육청은 지역의 학생 수 추이, 교육 여건, 통학 여건 등을 종합적으로 고려하여 학생 배치 및 학교 설립 계획을 수립·추진하고 있다"고 덧붙였다.교육청이 내세우는 가장 큰 난관은 '학생 수 총량'이다. 교육청은 2026년 기준 고양시 고교 입학 정원(26,208명) 대비 고등학생 수(22,088명)를 근거로 약 4,120명의 배치 여력이 남는다고 분석했다. 이 수치를 근거로 "기존 학교를 활용해야 하며, 교육부의 '적정규모학교 육성 정책(소규모 학교 통폐합)' 기조상 신설은 어렵다"는 입장을 펴왔다.교육부는 이번 답변에서 "적정규모학교 육성 정책과 시·도교육청이 추진하는 학교 신설 사업은 상호 대치되는 관계가 아니라, 각각의 목적과 적용 대상이 구분된 별개의 정책"이라고 밝혔다.특히 교육부는 "신규 개발로 학생 수가 증가하고 학교 설립이 명백히 필요한 지역의 경우에는 적정규모학교 육성 정책과는 별도로 학교 신설이 추진될 수 있다"고 언급했다.필자는 교육부의 답변을 바탕으로 10일 고양교육지원청에 문의를 했다.하지만 교육지원청 관계자는 "고양시 전체의 배치 여력이 2026년 기준 4,120명이나 남는다", "교육부 답변은 원론적인 이야기일 뿐, 실제 중앙투자심사에 올라가면 '재검토'나 '부적정'이 나올 것"이라고 답변했다.오는 6월 치러질 경기도교육감 선거에 도전장을 내민 이들에게 해당 사안에 대한 의견을 물었다.성기선 경기도교육감 예비후보(가톨릭대 교수)는 기자와의 통화에서 "교육감은 학교 설립, 이전, 폐지에 대한 권한을 갖고 있는데 경기도교육청은 지금껏 제대로 권한 행사를 안하고 핑계만 대는 책임회피성 자세로 일관해 왔다"라고 목소리를 높였다. 이어 "교육부 공문은 그동안 임태희 교육감이 학생들의 고통을 외면하기 위해 '거짓 방패'를 써왔음을 증명하는 결정적 증거"라며 강도 높게 비판했다. 그는 "신도시 학교 부족 문제는 행정 기술의 문제가 아니라 교육 철학의 문제다. 당선되는 즉시 TF를 꾸려 지축지구 학교 신설을 제1호 결재 안건으로 올리겠다"고 약속했다.고양시(일산)를 지역구로 19대와 20대 국회의원을 지낸 유은혜 경기도교육감 예비후보는 "교육부 장관 재임 시절부터 '적정규모학교 육성 정책'이 신도시의 특수성을 무시하는 도구로 쓰여선 안 된다는 입장이었다"라며 "이번 교육부 답변은 제가 장관 시절 강조했던 '교육 자치'의 연장선"이라고 해석했다. 이어 "임태희 교육감은 지금이라도 교육부 핑계를 멈추고 지축지구 학교 신설 여부를 결단해야 한다"라며 "경기교육의 수장이 되면 즉시 TF팀을 꾸려 학생 수 증가, 통학 여건 등을 종합적으로 고려해 지축지구 학교 신설 여부를 적극 검토하겠다"라고 말했다.안민석 경기도교육감 예비후보(전 국회의원, 5선) 역시 기자와의 통화에서 "무능한 교육행정이 방치한 문제이다. 덕양구 학생들이 장거리 통학으로 인한 불공정 문제를 해결하려면 학교를 신설 해야 한다"고 입장을 밝혔다.지역 정치권에서도 비판의 목소리가 나왔다. 더불어민주당 지역구 도의원인 명재성 의원(고양을)은 "덕양구는 일산동구와 서구를 합친 것보다 넓은 면적을 가진 기형적인 구조인데, 이를 하나의 학군으로 묶어두고 '전체 총량'을 따지는 것 자체가 행정 폭력"이라고 꼬집었다. 그는 "교육부도 지역 여건과 통학 환경을 고려해야 한다고 인정한 만큼, 임태희 교육감이 결단해야 한다. 경기도교육청에 강력히 요구해 이 '핑계 행정'의 고리를 끊어내겠다"고 강조했다.경기도의회 교육행정위원회 변재석 의원(고양갑)은 "그동안 경기도교육청은 학교 신설 불가의 원인을 항상 교육부 탓으로 돌려왔다"고 지적하며, "이번 교육부 답변으로 학교 설립은 교육감의 의지 문제임이 명백해졌다. 교육청이 더 이상 중앙정부 뒤에 숨지 못하도록 도의회 차원에서 이 문제를 집중적으로 파고들겠다"고 밝혔다. 이어 "학생들의 고통을 외면한 채 숫자놀음만 하는 교육행정은 직무유기에 가깝다"고 강하게 비판했다.국민의힘 곽미숙 도의원(고양을) 또한 교육청의 태도 변화를 주문했다. 곽 의원은 "교육부의 입장은 지역 실정에 맞는 자율성을 강조하며 규제를 완화해 주는 추세"라고 설명하며 "중앙부처가 길을 터주었는데도, 정작 교육청이 과거의 관행에 얽매여 멈춰 있는 것은 매우 유감"이라고 지적했다. 그는 "임태희 교육감이 강조하는 '미래 교육'이 아이들의 통학 고통을 방치하는 것은 아닐 것"이라며 "도 교육청이 교육부의 유권해석을 근거로 더욱 공격적으로 학교 신설을 추진해야 한다"고 강조했다.오준환 도의원(고양병) 역시 교육청의 전향적인 자세 변화를 주문했다. 오 의원은 중앙부처가 규제 완화를 통해 길을 열어주었음에도 변화의 물결에 올라타지 못하는 교육청의 행태에 대해 유감을 표했다. 그는 특히 "학생들의 통학 고통을 방치하는 것은 미래 교육의 취지에 어긋난다"고 못 박으며, "교육청은 이전의 태도에서 벗어나 교육부의 유권해석을 근거로 학교 신설 추진에 박차를 가해야 한다"고 역설했다.