김영인 군의원 "깨끗한 수자원 확보와 재해 위험 저감 노력"

큰사진보기 ▲김영인 태안군의원 ⓒ 태안군의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군의회가 김영인 의원이 대표 발의한 '태안군 물순환 촉진 및 지원에 관한 조례안'을 11일 제319회 임시회 본회의에서 원안 가결했다.김영인 의원은 "기후변화로 인한 극한 강우와 가뭄, 도시화 등으로 악화하고 있는 지역 내 물순환 구조를 개선하고 수질오염 및 재해 위험에 선제적으로 대응해 태안군의 물순환 체계를 자연 상태에 가깝게 회복시켜 지속 가능한 수자원을 확보하기 위해 조례 제정을 추진했다"고 밝혔다.이번 조례는 물순환 촉진 및 지원에 관한 법률 제25조가 지방자치단체에 물순환 촉진을 위한 시책을 조례로 정할 수 있도록 규정하고 있다. 물환경보전법, 자연재해대책법 등 상위법령이 수질오염 예방 및 재해 대응을 위한 비점오염 저감과 저영향개발(LID) 확산을 요구하고 있는 점이 법적 근거가 됐다.주요 내용은 ▲물순환 기본계획 수립 및 물순환 목표 설정 ▲저영향개발기법(LID) 시설의 설치 권고 및 우선 적용 지역 지정 ▲비점오염저감시설 설치 노력 및 투수성 확보 방안 ▲물순환 반영 지구단위계획 구역 지정 ▲물순환 위원회 설치 및 민·관 전문가 협력 기반 마련 ▲기술개발 및 교육·홍보 사업 지원 등이다. 특히, 각 강우유출수 발생원에 대한 물순환 분담량 권고치 산정 및 고시를 통해 지역 맞춤형 물순환 회복 정책의 실효성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.김영인 의원은 "태안군은 해안·하천·농업지역이 공존하는 만큼, 수질오염과 가뭄·홍수 등 물 관련 재해에 매우 취약한 구조를 가지고 있다"며 "이번 조례 제정으로 개발 과정에서 빗물이 땅으로 스며들 공간을 확보하고, 비점오염물질 유입을 줄이는 저영향개발을 체계적으로 도입함으로써 깨끗한 수자원 확보와 재해 위험 저감에 한 걸음 더 나아가게 되길 바란다"고 밝혔다.또한 "물은 군민의 생명 및 재산과 직결되는 공공 자산인 만큼, 물순환 회복을 통해 수질을 개선하고 안정적인 수자원을 확보하는 것이야말로 지역의 지속가능한 발전을 위한 필수 과제"라며 "앞으로 물순환 기본계획 수립과 물순환 위원회 운영, 사업 추진 과정에서 주민과 전문가의 의견을 폭넓게 반영해 태안형 물순환 도시 모델이 만들어져야 한다"고 강조했다.김 의원은 그동안 가로림만과 관련해 갯벌 회복, 해양폐기물 정화, 오염원 차단, 마을 단위 하수처리시설 확충 등 환경오염 저감과 정화 대책을 지속적으로 요구하는 등 해양환경 보전과 수질 개선 문제를 꾸준히 제기해 왔다.이번 조례 제정은 이러한 활동의 연장선에서, 육상과 해양을 아우르는 수자원 관리와 물 오염 예방·저감 대책을 제도화한 것으로, 기후위기 시대에 선제적으로 수자원을 지키고 물순환을 회복하기 위한 중요한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.