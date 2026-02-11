박범계 "대전·충남 통합, 설계자이자 실행자로 책임지겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 박범계(62·대전서구을) 의원이 11일 오전 대전 유성구 문지동에 위치한 디지털혁신기업 플랜아이에서 '충남·대전통합특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 박범계(62·대전서구을) 의원이 11일 오전 대전 유성구 문지동에 위치한 디지털혁신기업 플랜아이에서 '충남·대전통합특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 박범계(62·대전서구을) 의원이 11일 오전 대전 유성구 문지동에 위치한 디지털혁신기업 플랜아이에서 '충남·대전통합특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 박범계(62·대전서구을) 의원이 11일 오전 대전 유성구 문지동에 위치한 디지털혁신기업 플랜아이에서 '충남·대전통합특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당 소속 박범계(62·대전서구을) 의원이 대전시와 충청남도의 통합으로 출범하게 될 '충남·대전통합특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다.그는 이날 출마선언을 "직함을 얻기 위한 선언이 아니라, 대한민국의 성장 방식을 바꾸는 선택 앞에서 그 결과에 책임지겠다는 선언"이라고 규정하면서 "노무현의 지방분권과 균형발전, 이재명의 지역주도성장을 책임지는 통합시장이 되겠다"고 포부를 밝혔다.박 의원은 11일 오전 대전 유성구 문지동에 위치한 디지털혁신기업 플랜아이에서 기자회견을 열고 "더 큰 통합, 압도적 성장을 책임지는 초대 충남·대전통합특별시장이 되겠다"고 선언했다.그는 출마의 변을 통해 "충남·대전 통합은 단순한 행정구역의 결합이 아니다"라며 "수도권 일극 체제를 넘어, 국가성장의 축을 재배치하는 선택"이라고 주장했다. 또 "지금까지 대한민국의 성공 지도는 늘 서울을 중심으로 그려져 왔지만 이 구조는 더 이상 지속 가능하지 않다"고 운을 뗐다.이어 그는 저성장 국면을 거론하며 "잠재성장률은 1%대로 떨어졌고, 기존의 방식으로는 돌파구가 보이지 않는다"며 "이제 필요한 것은 지방주도 성장, 그리고 혁신을 기반으로 한 새로운 경제 구조"라고 강조했다.그는 노무현 전 대통령의 문제의식을 소환해 "'왜 모든 기회는 서울에만 있어야 하는가'라는 질문이 오랜 시간 선언의 단계에 머물러 있었다"고 짚은 뒤, 이재명 정부에서 "그 질문은 '5극 3특'이라는 국가 전략으로 구체화됐다. 충남·대전통합특별시는 이재명 정부의 5극 3특 전략을 현장에서 증명해야 할 가장 중요한 모델"이라고 주장했다.그러면서 "이제는 말이 아니라, 성장 축을 실제로 재편하겠다는 실행의 단계다. 저는 이 흐름을 가장 오래 고민해 왔고, 가장 깊이 이해해 왔으며, 무엇보다 끝까지 책임질 준비가 된 사람"이라고 자신의 출마 당위성을 역설했다.박 의원은 "통합은 목적이 아니다, 성장을 위한 수단"이라고 강조했다. 그는 "통합은 잘 설계되지 않으면 실패할 수 있다. 따라서 통합 이후가 더 중요하다. 법과 제도, 예산과 행정, 그리고 중앙정부를 설득할 정치력이 동시에 작동해야 한다"며 "누구나 통합을 말할 수는 있다. 하지만 누군가는 통합의 결과에 책임져야 한다. 저는 그 책임을 회피하지 않기 위해 이 자리에 섰다"고 강조했다.그는 민주당 발의 특별법에 대해 "특정인을 위한 법이 아니"라며 "이 법은 통합이 성공할 수 있도록 국가가 책임지라는 정치적 요구"라고 의미를 부여했다. 또한 "재정 특례, 권한 이양, 첨단산업 육성과 생활 인프라 개선까지 통합이 작동하기 위한 최소 조건을 담고 있다"고 강조하면서 "이 법의 정신이 가장 강력하게 구현되어 '더 큰 통합'이 되도록 정부와 국회를 설득할 준비가 돼 있다"고 자신했다.박 의원은 '통합시장'으로서의 최대 목표를 "서울에 가지 않아도 연구하고, 창업하고, 성공할 수 있는 대한민국 최초의 도시를 만드는 것"이라고 밝혔다.그는 "국가 경쟁력은 아파트와 빌딩이 아니라, 특허·상표·디자인·저작권 같은 지식재산과 과학기술에서 나온다"고 전제하며 "대전특별시를 부동산이 아니라 기술에 투자해 성공하는 도시로 만들겠다"고 약속했다.아울러 그는 지난 총선에서 공약으로 내놓았던 '충청판 실리콘밸리' 구상을 다시 제시하며 "대덕연구단지와 KAIST 등 연구 역량, 그리고 충남의 제조·산업 기반을 결합해 연구–기술–사업화–글로벌 진출이 하나의 도시권에서 완성되는 구조를 만들겠다"고 말했다.그러면서 ▲청년들의 연구·창업·거주 패키지 ▲출연연·대학 연구자의 창업과 겸직 활성화 ▲실패 후 재도전이 가능한 안전망 구축 등을 공약하고 "통합특별시 전역을 R&D 실증단지이자 규제 샌드박스 공간으로 만들겠다"고 밝혔다.출마 선언 장소를 문지동으로 잡은 이유에 대해 "이곳은 말이 아니라 코드와 데이터로 미래를 만드는 공간"이라며 "정치도 이제 감정이 아니라 설계와 실행의 영역으로 가야 한다고 믿는다. 통합 이후의 도시를 말이 아니라 구조로, 구호가 아니라 결과로 만들겠다"고 약속했다.박 의원은 끝으로 "충남·대전통합특별시는 반드시 성공해야 한다. 그리고 그 성공은 우연이 아니라 선택의 결과여야 한다"며 "저는 이 통합의 설계자이자 실행자가 되겠다. 실패하지 않을 통합, 말이 아니라 결과로 증명하는 통합, 그 책임을 저 박범계에게 맡겨달라"고 호소했다.이날 질의응답에 나선 박 의원은 '이장우 대전시장이 대전충남통합에 대한 주민투표를 행안부에 공식 요청한 것'에 대해 "지난해 통합법안이 나왔을 때, 대전시의회와 충남도의회가 의결을 거쳤다. 이는 법적 효력이 있는 의결"이라며 "지금 법안에 대해 국회 행안위에서 심의하고 있는 상황에서 주민투표를 하자고 하는 것은 사실상 통합을 하지 말자고 하는 것이라고 생각한다"고 답변했다.강훈식 대통령 비서실장의 대전충남통합특별시장 선거 출마 여부와 관련한 질문에는 "그분은 대전충남의 훌륭한 인재이고 훌륭한 정치인이다. 그분의 출마 여부를 제가 왈가왈부하는 것은 도리가 아니라고 생각한다"며 "대통령께서 국정운영에 필요한 곳, 적재적소에서 일할 수 있도록 결론을 내릴 것이라고 생각한다"고 말했다.한편, 박 의원은 1963년 충북 영동 출생으로, 연세대학교 법과대학을 졸업한 뒤, 1991년 제33회 사법시험에 합격했다. 대전지방법원 부장판사 등을 역임했고, 참여정부에서 대통령비서실 민정비서관과 법무비서관을 지냈다. 제19·20·21·22대 국회의원에 당선, 4선 의원으로, 제68대 법무부장관을 역임한 바 있다.