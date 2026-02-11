'프리미엄'을 넘어 '럭셔리'로... 폴스타의 럭셔리 선언이 던진 질문

큰사진보기 ▲스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 11일 ‘2026 폴스타 미디어 데이 (Polestar Media Day)’를 열고, 고급 전기차 브랜드로의 본격적인 도약을 선언했다. ⓒ 폴스타 관련사진보기

큰사진보기 ▲함종성 폴스타코리아 대표가 11일 ‘2026 폴스타 미디어 데이‘에서 신형 폴스타 전기차를 소개하면서, 고급 전기차 브랜드 전략을 발표하고 있다. ⓒ 폴스타 관련사진보기

스웨덴 고급 전기차 브랜드 폴스타가 한국 시장에서 또 한 번의 도약을 선언했다. 폴스타코리아는 11일 열린 '2026 폴스타 미디어 데이'를 통해 2026년을 '프리미엄투럭셔리(Premium to Luxury)' 원년으로 규정하고, 신차 2종 출시와 브랜드·고객 경험 전반의 고급화 전략을 동시에 추진하겠다고 밝혔다 .이번 선언은 단순한 신차 발표를 넘어, 폴스타가 국내 전기차 시장에서 어떤 위치를 차지하겠다는 전략적 선언에 가깝다. 그동안 '프리미엄 전기차(EV)'로 자리매김해 온 폴스타가 이제는 베엠베(BMW)·벤츠 전기차, 포르쉐 타이칸 등과 경쟁하는 '럭셔리 EV 브랜드'로의 이동을 본격화하겠다는 의지를 분명히 한 것이다.폴스타의 자신감은 실적에서 비롯된다. 폴스타코리아는 2025년 한 해 동안 2957대를 판매하며, 출범 이후 누적 판매 8200대를 넘어섰다. 특히 쿠페형 전기 SUV 폴스타 4는 '올해의 차' 등 주요 어워드를 수상하며 브랜드 인지도를 끌어올리는 데 핵심적인 역할을 했다.폴스타 4를 통해 '디자인 중심의 프리미엄 EV'라는 이미지를 구축했다면, 2026년은 이 이미지를 한 단계 끌어올려 '럭셔리 EV 브랜드'로 확장하는 시험대가 될 전망이다.폴스타가 제시한 해법은 명확하다. 폴스타 3·4·5로 이어지는 이른바 '쓰리카(Three-car)' 전략이다. D세그먼트부터 F세그먼트까지를 아우르는 풀 라인업을 구축해, 국내 고급 전기차 시장 전반을 포괄하겠다는 구상이다.상반기 출시 예정인 폴스타 3는 브랜드 최초의 퍼포먼스 SUV로, 전동화 시대의 럭셔리 SUV가 갖춰야 할 '본질'을 강조한다. 액티브 에어 서스펜션, 800V 전동화 아키텍처, 프리미엄 사운드 시스템, 최고 수준의 안전 성능 등은 기존 프리미엄 SUV 고객층을 정조준한다.또 하반기에 나서는 폴스타 5는 폴스타의 정체성을 가장 극단적으로 보여주는 모델이다. 콘셉트카 '프리셉트'에서 제시한 디자인과 기술을 양산차로 구현한 플래그십 GT로, 884마력에 달하는 성능과 800V 기반 퍼포먼스 아키텍처를 앞세워 '전기 퍼포먼스 럭셔리' 시장을 공략한다.주목할 대목은 제품 못지않게 '소유 경험(ownership)'을 핵심 전략으로 내세웠다는 점이다. 폴스타코리아는 충전 인프라 확대, 오너 전용 앱 출시, 신차 교환·보험 지원을 포함한 폴스타 케어 프로그램, 프리미엄 딜리버리와 멤버십 서비스 등을 통해 차량 구매 이후의 경험까지 럭셔리 브랜드 수준으로 끌어올리겠다는 구상이다 .이는 단순히 전기차를 판매하는 회사를 넘어, 라이프스타일 브랜드로 자리매김하겠다는 전략으로 해석된다. 전기차 시장이 성숙 단계에 접어든 상황에서, '차량 성능'만으로는 차별화가 어렵다는 판단이 깔려 있다.폴스타코리아는 2026년 판매 목표를 4000대로 제시했다. 이는 전년 대비 30% 이상 증가한 수치로, 프리미엄 EV 시장에서는 결코 낮지 않은 목표다.함종성 폴스타코리아 대표는 "국내 전기차 시장은 올해에도 급성장 할 것"이라며 "보급형 전기차 시장을 중심으로 다양한 브랜드가 치열하게 경쟁할 것으로 본다"고 예상했다. 이어 "전기차에 대한 소비자의 관심과 수요는 높아지고 있다"면서 "폴스타는 차별화된 브랜드 가치와 전략으로 지난해보다 35% 높은 판매 목표를 세우고, 고급 전기차 시장에 적극 대응할 것"이라고 강조했다.다만 과제도 분명하다. 고급 전기차 시장은 이미 글로벌 럭셔리 브랜드들이 치열하게 경쟁하고 있으며, 가격 부담과 충전 인프라, 보조금 환경 변화 등 외부 변수도 만만치 않다. '프리미엄에서 럭셔리로'라는 메시지가 실제 소비자 선택으로 이어질 수 있을지가 관건이다.2026년은 폴스타에게 분기점이 될 가능성이 크다. 폴스타 4로 쌓은 브랜드 신뢰를 바탕으로, 폴스타 3와 5가 진정한 '럭셔리 EV'로 인정받을 수 있을지 여부가 향후 국내 시장 성패를 가를 전망이다.'조용한 북유럽 감성의 프리미엄 EV'에서 '전기 퍼포먼스 기반 고급차 브랜드'로의 변신. 폴스타의 이 도전이 한국 전기차 시장의 지형을 바꿀 수 있을지 주목된다.