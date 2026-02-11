선거 앞두고 대안 없는 5월 광주 방문, 정중히 사절합니다

큰사진보기 ▲광주광역시 충장로, 비어 있는 상가들이 늘어서 있다. ⓒ 이문석 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 예술의거리 역시 '임대'만 붙어 있을 뿐, 모두 비어 있다. ⓒ 이문석 관련사진보기

저는 초등학교 5학년 때 5·18 광주 민주화항쟁을 겪었습니다. 그 비극은 평생의 문신이 되었고, 타지에서 보낸 30년은 '광주 사람'이라는 이유로 무언의 검열과 눈치를 감내해야 했던 시간이었습니다. 밖에서는 숨겨야 할 주홍글씨 같았고, 안에서는 차마 떨쳐낼 수 없는 서글픈 자긍심이었습니다.30년 만에 돌아온 고향 광주는 여전히 따뜻했지만, 그 이면은 거대한 정체의 늪에 빠져 있었습니다. 인구 140만 대도시임에도 5성급 호텔 하나 없고, 복합쇼핑몰 유치 소식 하나에 온 도시가 들썩이는 것이 현실입니다. 정치적 위상은 '1등'이라는데, 경제적 성적표는 왜 '낙제점'입니까.실제로 통계청과 행정안전부 자료는 그 민낯을 여실히 보여줍니다. 광주의 1인당 지역 내 총생산(GRDP)은 전국 최하위권을 맴돌고 있으며(2022년 기준 전국 17개 광역자치단체 중 15위), 재정자립도 또한 특·광역시 중 꼴찌 수준입니다(2025년 기준 42%, 전국 7개 특·광역시 중 7위).광주는 상징의 도시가 아니라, 사람이 먹고사는 삶의 도시여야 합니다. 정치적 수사만 요란하게 남긴 채 경제를 방치한 결과, 시민의 삶은 벼랑 끝으로 내몰렸습니다. 상징의 무게를 견디지 못한 삶의 현장에서 시민들은 이제 정치를 향해 등을 돌리고 있습니다.매년 5월이면 광주는 전국에서 가장 번잡한 도시가 됩니다. 중앙의 정치인들은 카메라와 SNS 라이브를 대동해 망월동으로 모여듭니다. 비석을 닦으며 눈물을 훔치고 "광주 정신을 계승하겠다"는 결연한 의지를 쏟아냅니다.그들에게 묻고 싶습니다. 정말 광주를 사랑해서 오는 것입니까, 아니면 자신의 정치적 체급을 키워줄 '배경화면'이 필요한 것입니까. 광주는 2025년 기준 인구 대비 순유출률 전국 1위(1.0%), 특히 30대 청년 이탈률 전국 최고라는 참혹한 성적표를 받았습니다. 이는 광주 정신을 외치던 정치인들이 방치해온 결과물입니다. 그동안 정치는 광주를 상징 안에만 가두고 시민의 고단한 일상은 철저히 외면해왔습니다.중앙 정치권만 탓할 일도 아닙니다. 광주 지역 정치인들 역시 마찬가지입니다. '특정 정당 공천이 곧 당선'이라는 공식 뒤에 숨어, 시민을 위한 비전 대결 대신 '그들만의 형님 동생 리그'를 공고히 해왔습니다. 중앙 정치인이 찾아와 쇼를 할 때 병풍처럼 서서 눈 도장 찍기에 급급했을 뿐, 무너져가는 실물경제를 살리려는 처절한 몸부림은 보이지 않았습니다.기득권에 안주해 변화를 가로막아온 지역 정치인들 역시 이 '정체된 광주'의 명백한 공범입니다. 대안 없는 방문은 존중이 아니라 '정치적 소비'일 뿐입니다. 광주를 더 이상 당신들의 명분을 위한 소모품으로 쓰지 마십시오.혹자는 아직 추위가 가시지 않은 2월에 왜 벌써 5월을 이야기하느냐고 물을지도 모릅니다. 하지만 정치의 시간은 시민의 시간보다 빠릅니다. 6월 지방선거를 앞두고 정치인들이 광주를 어떻게 이용할지 전략을 짜고 있을 지금, 저는 미리 경고하고자 합니다. 해마다 반복되던 그 가식적인 '5월의 쇼'를 올해만큼은 용납하지 않겠다는 시민의 의지는, 그들이 행차를 준비하는 바로 지금 선언되어야 하기 때문입니다.중앙과 지역의 대안 없는 정치인들에게 감히 제안합니다. 올해 5월, 광주 출입을 정중히 사절합니다. 광주 정신을 진심으로 존중한다면, 비석 앞에서 셔터를 누르기 전에 광주의 생존 해법부터 내놓으십시오.이 질문에 답할 준비가 되지 않았다면, 광주의 5월을 더 이상 오염시키지 마십시오. 진정성이란 카메라 앞의 눈물이 아니라, 시민의 삶을 바꿀 '치열한 약속'에서 나옵니다.올해 5월은 정치인의 홍보 무대가 아니라, 광주를 삶의 터전으로 사랑하고 살아갈 시민의 온전한 자치 행사여야 합니다. 광주를 사랑한다면, 대안 없이 찾아오지 않는 것이 시민에 대한 최소한의 예의입니다.