부동산 전쟁, 게임의 규칙을 바꿔야 한다

큰사진보기 ▲'급매물'3일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 이날 이재명 대통령은 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료가 예고되면서 서울 강남 지역의 매물의 늘어났다는 내용의 기사를 링크했다.

집값만큼 "모두가 아는 문제인데 아무도 못 푼 문제"도 드물다. 노태우의 200만 호, 노무현·문재인의 세금·규제, 윤석열의 규제완화 그리고 지금 이재명의 "부동산과의 전쟁"까지, 레퍼토리는 달라 보이지만 결론은 놀랍도록 비슷했다. 한때 진정되는 듯하다가, 결국 서울·수도권 집값은 사상 최고를 경신해 왔다.그래서 시장에는 두 문장이 동시에 떠돈다. "민주당 정권은 세금으로 집값을 잡으려다 매번 실패했다"는 피로, "수도권 53% 집중인데 무슨 수로 잡느냐"는 체념. 둘 다 문제를 설명하지만, 정작 해법을 만들지는 못한다.AI 시대의 정책적 관점에서 한국 부동산의 본질은 "국토의 한계 + 수도권 집중 + 금융·세제·공급 구조가 만든 기대의 게임"이다.역대 정부는 이 중 일부만 건드렸다. 그래서 실패했다. 이재명 정부가 "이번에는 다르다"고 말하려면 정책 수위가 아니라 게임의 규칙, 즉 부동산을 움직이는 운영체제(OS) 자체를 바꿔야 한다.지금 싸워야 할 대상은 "집값"이 아니라 "서울 집 한 채 프리미엄 게임"이다.첫째, 역대 정부는 도구를 바꿨지만 게임은 그대로였다.역대 정책은 크게 세 축을 돌려썼다. 공급 쇼크, 세금·규제 쇼크 그리고 규제완화 후 반등이다.노태우의 200만 호와 1기 신도시, 이후 반복된 "○○만 호 공급" 공약은 단기적으로는 가격을 누르기도 했다. 그러나 선분양·전매·대출 구조가 그대로인 채 공급만 키우면 공급은 "거주권"이 아니라 "투자 기회"로 소비된다.결국 시장에는 '집은 언젠가 오른다'는 학습 효과만 쌓인다. 공급은 부족을 메우기보다 기대를 키우는 연료가 되곤 했다.세금과 규제는 더 강력했다. 종부세·양도세 중과, LTV·DTI 강화, 토지거래허가제 같은 카드들이다. 그러나 세금은 가격을 조정하기보다 예측을 바꿔버리는 경향이 있다.세금이 센 순간 시장은 두 개의 기대를 동시에 키운다. "지금 사든 나중에 사든 못 따라잡는다"는 공포 그리고 "언젠가 다시 풀린다"는 정권교체 기대다. 그 결과는 매물 잠김과 가격 탄력의 재증폭이다.규제완화는 침체기에는 약이 된다. 하지만 회복기로 넘어가면 "정부는 결국 올려준다"는 확신만 강화한다. 부동산은 경기부양의 가장 빠른 레버라는 국가의 오래된 습관이 시장의 기대를 구조화한다.결국 방향이 달라도 "서울 집 한 채를 가진 사람과 못 가진 사람의 인생 격차"라는 구조는 그대로였다. 한국 부동산은 어느 순간부터 주거 시장이 아니라 인생 게임의 승패판이 됐다. 정부는 판 위의 말만 움직였지, 판 자체를 바꾸지 못했다. 그래서 실패한 것이다.둘째, 이재명 정부는 완전판 실패가 될 수도, 첫 OS 교체가 될 수도 있다.이재명 정부의 메시지는 강하다. "부동산과의 전쟁"이라는 도덕 프레임, 투기 차단이라는 명분 아래 토허제 확대와 갭투자 봉쇄, 다주택 중과 카드, 공급 확대와 공공성 강화까지, 전임 정부가 흩어 썼던 카드가 동시에 손에 쥐어져 있다.그래서 자신감이 생긴다. 정치적 동력도 있고, 규제·세제·공급·금융을 한꺼번에 설계할 수 있는 권한도 크다.그러나 바로 그 점이 위험이기도 하다. 카드가 많을수록 유혹이 커진다. 단기 성과를 위해 토허제·양도세·대출규제를 더 세게 누르면, 시장은 "또 시즌2"로 학습한다. 그러면 정부가 내는 모든 신호는 가격 안정이 아니라 희소성과 공포의 신호로 번역된다.이 조합은 "3번째 실패의 완전판"이 될 수도 있고, 반대로 최초로 게임판을 바꾸는 "OS 교체"가 될 수도 있다. 갈림길은 "얼마나 세게 때리느냐"가 아니라, 무엇을 규제로 때리지 않고 무엇을 구조로 고정하느냐에 있다.셋째, 문제는 집값이 아니라 '서울 프리미엄 게임'이다.수도권 53% 집중은 원인이다. 그러나 여기서 멈추면 해법은 늘 "지방으로 가라"가 된다. 이미 수십 년 반복됐다. 현실은 한 단계 더 복잡하다.수도권 집중은 원인이자 결과다. 일자리가 몰려 사람이 몰리고, 사람이 몰려 교육·의료·문화·서비스가 다시 몰린다. 이 구조가 한 세대 이상 지속되면서 "서울에 집이 없다 = 인생 리스크"라는 인식이 굳어졌다.이때 시장이 사고파는 것은 '살 집'이 아니라 불안을 해소하는 권리다. 특히 강남·한강벨트 '똘똘한 한 채'는 거주가 아니라 지위·불안해소·미래보험의 구매다. 정부가 가격을 건드릴수록 오히려 이 보험의 가치가 커진다.따라서 이재명 정부가 싸워야 할 대상은 집값 그 자체가 아니라 서울 프리미엄을 독점하는 게임 규칙이다. 규제만 세게 걸면 "더 빨리, 더 무리해서 들어가야 한다"는 공포만 키운다. 공포는 투기를 이긴 적이 없다. 공포는 투기를 더 빨리 오게 만든다.넷째, 해법은 규제 강화가 아니라 부동산 OS 교체다.이재명 정부가 정말로 판을 바꾸려 한다면, 다음의 구조적 전환은 피할 수 없다.우선 개발 기대의 신호부터 통제해야 한다. 재개발·재건축은 공급이지만 동시에 가장 강한 기대 엔진이다. 정부가 "공급 확대"를 말하는 순간 시장은 "서울 프리미엄이 더 커진다"로 번역한다. 그래서 순서를 뒤집어야 한다. 기대를 먼저 관리하고, 로드맵과 환수 체계를 먼저 깔아야 한다.다음으로 세금·대출·공급을 따로 흔들지 말고 룰부터 고정해야 한다. 후분양 전환 로드맵, 원가공개, 개발이익 자동환수 같은 규칙이 최소 10년은 유지된다는 신뢰를 줘야 한다. 룰이 없는데 세금만 흔들면 시장은 더 큰 불안을 산다.또한 양도세 폭탄이 아니라 거래 정상화와 보유 정상화의 구조로 매물 잠김을 깨야 한다. "팔면 죽는다"는 구조에서는 아무도 팔지 않는다. 시장을 움직이는 것은 세율이 아니라 예측가능성이다.선분양 투기판을 끝내는 후분양 체계도 중요하다. 후분양은 말만 하면 어렵다. 그래서 분양권이 금융상품이 되지 못하도록 레버리지 통로까지 동시에 차단해야 한다. 두 축을 함께 걸어야 투기판이 멈춘다.마지막으로 가장 결정적인 전환은 부동산을 발표정책이 아니라 상시감독시장으로 바꾸는 것이다.주식시장은 이상거래를 감시한다. 부동산도 갭투기 급증, 거래쏠림, 담합 패턴, 대출 레버리지 집중을 실시간 탐지하고 자동 조정하는 부동산 자동안정장치를 구축해야 한다.정책을 매번 사람이 발표하면 시장은 그 사이를 먹고 산다. 자동안정장치가 되면 시장은 우회보다 준수가 유리해진다. 이것이 OS 교체다.끝으로, 이재명은 집값을 잡을 수 있는가.냉정히 말하면 단기적으로 "집값을 내린다"는 의미의 성공은 거의 불가능하다. 국토의 물리적 한계, 수도권 집중, 이미 누적된 기대와 격차가 너무 크다.그러나 성공의 기준을 바꾸면 이야기가 달라진다. "서울 아파트가 없으면 인생이 끝나는 게임"을 완화할 수 있는가. "부동산으로 쉽게 돈 버는 구조"를 점진적으로 해체할 수 있는가. 다음 세대의 선택지가 지금보다 넓어졌다고 말할 수 있는가.이 기준에서 본다면, 이재명 정부는 역대 어느 정부보다 큰 기회를 쥐고 있다. 규제·세제·공급·금융을 동시에 설계할 정치적 동력이 있고, AI와 데이터로 정책효과를 사전 시뮬레이션할 기술적 기반도 처음으로 갖춘 시점이기 때문이다.단 하나의 전제가 있다. 이 정부가 단기 성과의 유혹을 버리고 "게임의 규칙을 바꾸는 정부"로 기록되겠다고 결심할 수 있는가다.이재명이 집값을 잡을 수 있느냐는 질문은 결국 이것이다. 지금 당장의 인기보다 구조 개혁을 택할 수 있느냐.그 선택을 해낸다면, 사람들은 뒤늦게 깨닫게 될 것이다. 집값을 잡은 것은 세금도 규제도 아니었다. 운영체제를 바꾼 첫 번째 정부였기 때문이라고.- 공인중개사