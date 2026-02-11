더불어민주당, 지방선거 '험지' 영남권 공략 시동

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회 의원회관에서 열린 영남인재육성 및 지역발전특별위원회 발대식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.2.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당이 '영남 인재육성 및 지역발전 특별위원회' 발대식을 열고 부산·울산·경남은 물론 대구·경북까지 지방선거 대응에 본격적인 시동을 걸었다. 동서로 득표율이 양분한 지난 대선 결과에서 보듯 영남권은 민주당의 험지로 불리는데, 정청래 당 대표는 "해 볼 만하다"라고 말했다.11일 민주당에 따르면, 하루 전 국회에서 진행한 특위 발족 행사에는 정 대표와 영남권 시도당 위원장들이 대거 참석했다. 현역인 민홍철(김해갑), 허성무(경남), 김태선(울산), 임미애(경북) 국회의원과 비롯해 허소 대구시당 위원장, 변성완 부산시당 위원장이 한자리에 모였다. 이들은 보란듯 '영남 발전' 구호를 전면에 내세웠다.앞으로 5개 시도를 순회할 특위의 활동은 당장 코앞으로 다가온 선거와 맞물려 있다. 민주당은 "유능한 인재를 발굴하고, 지역 특성에 맞는 발전 전략 수립에 나설 계획"이라고 설명했다. 선거와 관련한 움직임이란 점도 분명히 했다. 민 의원이 특위를 이끌고, 다른 지역위원장은 수석부위원장을 맡았다. 부산시당은 "영남권 지방선거 승리를 위해 당력을 집중하겠다는 의지를 반영한 것"이라며 큰 의미를 부여했다.이들과 함께한 정청래 당 대표는 "영남에서 흘린 눈물을 다시는 흘리게 하지 않겠다"라는 각오를 내비쳤다. 이날 출범을 선거 승리의 교두보로 만들어야 한다는 것이다. 이재명 정부의 균형발전 정책을 강조한 정 대표는 "이를 뒷받침하는 선언이기도 하다"라며 "지방선거에서 표시 나게 성과를 내도록, 중앙당이 표시 나게 특위를 지원하겠다"라고 약속했다.특히 2018년 불었던 '바람'처럼 부울경 등 광역단체장 탈환에 의지를 드러냈다. 정 대표는 "부울경 광역단체장 선거도 해 볼 만하다는 자신감을 넘어, 할 수 있다는 승리에 대한 기운이 서서히 올라오고 있다. 합심 단결하면 이루지 못할 목표가 아닐 것"이라고 말했다.