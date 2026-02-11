여수 금오도·낭도, '씨-너지 섬-기업 상생 관광 프로젝트' 추진

큰사진보기 ▲여수 낭도. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수 금오도. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 여수 금오도와 낭도가 문화체육관광부의 '2026 씨-너지 섬-기업 상생 관광 프로젝트' 공모사업에 선정됐다고 11일 밝혔다.이번 공모는 전국 유인섬을 보유한 기초자치단체 가운데 4개 시·군을 선정해 관광기업과 섬을 연계한 섬 고유의 관광콘텐츠 개발·프로그램 운영을 지원하는 사업이다. 사업비는 총 22억 규모다.섬주민과 관광기업 간 협력 모델을 구축하고, 지속가능한 섬 관광 생태계를 조성해 생활인구를 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣는 것을 목표로 한다.여수 낭도엔 갱번미술길 도슨트 투어와 공룡발자국 화석산지 탐사 체험을 결합한 '보물지도형 미션투어' 프로그램을 개발·운영할 계획이다.관광객이 섬의 자연·문화유산을 보고 체험하도록 구성해 가족 단위 방문객을 겨냥한 대표 체험형 교육 관광 콘텐츠로 정착한다는 계획이다. 미션지도와 워크북, 인증 프로그램을 도입해 체험의 완성도를 높일 계획이다.인근 사도·추도와 연계한 유람선 투어, 마을 돌담길 투어, 섬 액티비티 등 참여형 프로그램을 함께 운영해 섬 간 관광 동선을 확장할 예정이다. 여기에 '낭도 카니발'과 낭도 야영장 연계한 야간 체류형 프로그램을 운영함으로써 '머무는 관광'으로 전환을 유도하기로 했다.금오도엔 비렁길 트레킹, 장지마을 홈스테이·홈다이닝, 낚시 등 섬 자원을 활용한 마을 체류·교류형 여행을 본격화한다.장지공유센터를 거점으로 워케이션 프로그램을 운영해 비수기와 평일 수요를 창출할 운영모델을 구축할 계획이다. 해녀문화·해변경관·마을 생활문화 등 금오도 일상 자원을 체험으로 패키지화해 관광객의 재방문과 장기체류로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.오미경 전남도 관광과장은 "2026 전남 섬 방문의 해를 계기로 섬이 지닌 고유의 자연·문화·생활자원을 고도화해 관광기업과 주민이 함께 성장하는 상생 모델로 발전시키겠다"고 말했다.