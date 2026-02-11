[홍성] 설 명절 연휴, '주차 단속 유예'... 주차장 무료 운영

큰사진보기 ▲홍성군이 설 명절을 맞아 상가와 전통시장 등에서 불법 주정차 단속을 한시적으로 유예한다. 사진은 11일, 5일장이 열린 홍성전통시장. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군이 설 명절을 맞아 상가와 전통시장 등에서 불법 주정차 단속을 한시적으로 유예한다. 사진은 11일, 5일장이 열린 홍성전통시장 앞 모습. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군이 설 명절을 맞아 상가와 전통시장 등에서 불법 주정차 단속을 한시적으로 유예한다. 사진은 11일, 5일장이 열린 홍성전통시장 앞 횡단보도 모습이다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군이 설 명절을 맞아 상가와 전통시장 등에서 불법 주정차 단속을 한시적으로 유예한다. 사진은 11일, 5일장이 열리고 있는 홍성전통시장 앞에 설치된 불법 주정차 단속 CCTV 모습. ⓒ 신영근 관련사진보기

홍성군이 설 명절을 맞아 불법 주정차 단속을 한시적으로 유예한다.11일 홍성군에 따르면 오는 14일부터 22일부터 9일간, 주정차 단속 CCTV가 설치된 48개 구간에 대해 단속을 유예한다.이번 조치는 설 명절을 맞아 지역경제 활성화와 전통시장, 상가 등에서 주민들의 이용 편의를 높이기 위한 것이다.특히, 홍성군은 이외에도 설 명절 당일인 17일에는 복개주차장, 하상주차장, 홍주성 옆 공영주차장을 무료로 개방한다.또한, 홍성과 광천 전통시장을 비롯해 역과 터미널 주변에도 단속을 유예해 설 명절을 준비하는 주민들과 귀성객들의 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 할 계획이다.다만, 횡단보도와 버스정류소, 교차로·모퉁이, 소화전, 어린이 보호구역, 인도 등 6대 불법 주정차 구역은 차량 소통과 보행자 안전을 위협하는 행위로 간주해 단속 유예 대상에서 제외된다.홍성군 교통지도과 관계자는 11일 기자와 통화에서 "주차 단속 CCTV 지역 외에도 홍성, 광천, 내포신도시 등 상가와 전통시장 주변에서도 9일간 단속이 유예된다"면서 "(아울러) 같은 기간 차량을 이용한 주정차 단속도 유예된다"며 이같이 말했다.한편, 홍성군은 이번 단속 유예와 주차장 무료 개방으로 주차 공간이 부족한 상권의 접근성을 높이고 지역경제 활성화에 도움이 되길 기대하고 있다.