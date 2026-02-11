태극기 만들었다고 징역 8개월... '친일 판사'가 만 16세에게 저지른 일

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

1919년 5월 13일 조선총독부 공주지방법원 청주지청 법정에 한 학생이 법정에 섰다. 혐의는 1919년 4월 2일 충주시 신니면 용원장터에서 진행된 만세항쟁에 참여해 보안법을 위반했다는 것이다. 그의 이름은 이강렴(李康濂, 1902.7.10.~1927.5.2.), 신분은 학생이었다.재판이 열린 날 그의 나이는 만 16세에 불과했다. 판사는 조선인 조선총독부 판사 전병하(全炳夏. 1880~1954)였다. 그는 나중에 '젠모토 요시스케'(全本吉助. 1880~1954)란 이름으로 창씨를 개명했다.전병하(全炳夏)는 대전광역시 유성구 대동(당시 대전 외남면 대동리)에서 태어났으며 1913년 일본 메이지대를 졸업한 뒤 1915년 부산지법 울산지청 판사로 발령됐다. 이후 1917년부터 공주지법청주지법 판사로 부임했다.1919년 충북지역에서 독립만세운동에 참여해 재판을 받은 인사들에게 전병하는 악몽 같은 인물이다. 전병하는 공주지법청주지청 판사로 있을 당시 3·1 독립만세운동관련 17건의 재판을 단독판사로 진행했다. 사실상 충북지역 만세운동관련 재판의 절반 이상을 도맡았다.총 57명에게 유죄를 선고했는데, 단 한명을 제외한 56명 전원에게 징역형을 선고했다.전병하는 자신이 선고한 57명에 판결문에서 일관된 표현을 사용한다. 독립을 외치거나 만세운동을 권유하는 것에 대해 '불온한 언사'라고 지칭하고 만세운동에 대해선 '치안을 방해했다'는 표현을 사용했다.형을 선고하면서 '처단해야 한다'고 적대감을 드러냈다.친일악질판사 전병하는 3·1만세운동에 참여한 인사 뿐만 아니라 사전 계획단계에서 일제에 체포된 인사들에게도 모조리 징역형을 선고하는 악질적인 모습을 보였다. 심지어 태극기를 만들었다는 이유만으로도 '치안을 방해한 것'으로 규정해 징역형을 선고했다.전병하는 이강렴이 4월 1일 신니면 용원장터에서 진행된 만세항쟁을 준비하면서 독립선언서 7통을 복사하고, 태극기 17폭을 제작했다는 것과 만세항쟁에 참여해 치안을 방해했다며 징역 8개월을 선고했다.전병하는 판결문에서 이강렴 등 만세항쟁 참여자에게 "징역형을 선택해, 처단한다"고 표현했다.<국사편찬위원회 삼일운동데이터베이스>와 조선총독부 내부문서 등 관련기록에 따르면 4월 1일 충청북도 충주군 신니면 용원리 용원시장에서 200여 명의 민중들이 참여한 가운데 만세운동이 진행됐다.만세항쟁 하루전인 1919년 3월 31일 충주시 신니면 신청리 이희갑(李喜甲) 집에서 단경옥(段慶玉), 이강렴, 손승억(孫承億), 윤주영(尹周榮), 윤무영(尹務榮), 이강호(李康滈), 김은배(金殷培)등 8명은 독립만세를 부르기로 합의했다. (※참고 : 항쟁을 주도한 단경옥에 대해 일부 자료에는 '은경옥'으로 표기돼 있다).단경옥, 이강렴, 이희갑은 조선독립계획을 고취하는 내용의 선언서 7통을 복사하고 윤주영, 윤무영, 이강호 등은 구한국국기인 태극기 9기를 제작했다.4월 1일 오전 11시 반에 단경옥은 신정리 용명학당의 학동들을 참여시키려고 했으나 학동들이 주저하고 그 사이에 일본인 교사가 학동 전부를 교실에 수용하고 외출을 금지시켰다.만세항쟁이 시작되자 조선총독부 용원 헌병주재소 헌병들이 출동해 주도 인사 4명을 체포했다.이강렴과 만세항쟁을 진행한 손승억(孫承億 1893.10.21.~1934.4.16.) 의사는 충북 충주시 신니면 인석리 출신이다. 1919년 4월 1일 신니면 용원장터 만세항쟁을 주도했다는 이유로 전병하로부터 징역 8개월을 선고받았다.손승억 의사는 이에 굴하지 않았다. 1920년 청주형무소에서 만기 출옥하게 될 때 옥문에서 또 다시 대한독립만세를 외쳤다. 일제는 손승억 의사를 재수감했다. 서대문형무소에서 다시 2년간 옥고를 치렀다.손승억 선생은 출옥 후에도 일본 헌병·경찰 등의 감시와 탄압이 계속되자, 1934년 4월 16일 독립만세를 외치고 목을 매어 자결 순국했다.충주시 신니면 용원초등학교 교정에 1919년 4월 1일, 이강렴 학생등이 참여한 만세항쟁을 기념하는 '만세운동유적비'가 세워져 있다. 비는 용원초등학교 정문에 세워졌는데 1984년 처음 세워졌다. 이후 2003년 같은 자리에 재건립 했다.비문에는 당시 항쟁에 참여했던 독립운동가들의 이름과 이들의 활동상이 기록돼 있다.한편 이강렴이 어느 학교 소속이었는지는 자료에 남아 있지 않다. 단경옥 등은 당시 신니면에 있던 '용원학당'(혹은 용원서당)에서 공부하고 있었다. 용원학당에는 일본인 교사까지 있었던 걸로 보아 사립학교였을 가능성이 높다.또 신니면 만세항쟁을 주도한 인물들 다수가 용원학당과 관계가 있었던 것으로 전해진다. 당시 조선총독부 재판기록에는 이강렴만 직업이 학생(생도)으로 표기돼 있다.