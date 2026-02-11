내부정리 나선 민주-혁신... 조국 "사과 수용"-정청래 "총단결"

[기사 대체: 11일 오전 11시 40분]
더불어민주당 발표에 이어 조국혁신당도 '지방선거 전 합당 중단'을 받아들였다. 양당은 내부 정돈에 들어가는 한편, '연대'를 구체화하려는 모양새다.
조국 조국혁신당 대표는 11일 오전 비공개 최고위원회의 직후 긴급기자회견을 열어 더불어민주당이 제안한 '연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회' 구성에 동의한다고 밝혔다. 또 정청래 민주당 대표의 사과도 받아들인다고 했다.
조 대표는 이날 기자회견에서 "어젯밤 정 대표님으로부터 연대와 통합에 대한 민주당의 최종 입장을 전달받았다"며 "혁신당은 민주당이 제안한 '연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회' 구성에 동의한다. 당무위에서 결정을 추인 받을 것"이라고 했다. 또 "정 대표께서 혁신당 당원에게 표명한 사과를 받아들인다. 혁신당 당원은 당을 향한 비방과 모욕에 큰 상처를 입었다. 향후 다시는 이런 일이 없어야 한다"고 덧붙였다.
전날(10일) 민주당은 '지방선거 이전 합당 논의 중단'으로 뜻을 모았다. 전날 비공개 최고위 직후 기자회견에서 정청래 대표는 합당 중단을 알리며, 본인이 전격 제안한 합당이 좌초된 데 대해 양당 당원들에게 사과했다(관련 기사: 정청래 "지방선거 전 합당 논의 중단...민주당·혁신당 당원께 사과" https://omn.kr/2h0hq
민주당 또한 내부 정돈에 나섰다. 정 대표는 11일 "저와 지도부는 지방선거 전 합당 논의 중단, 지방선거 후 통합 추진을 천명했다"며 "우리 안의 작은 차이를 넘어 우리의 큰 같음을 바탕으로 총단결하겠다", "더 이상 합당 논란으로 우리의 힘을 소비할 수 없다"라고 방향을 틀었다. 그는 "앞으로 지선 승리에 도움이 되는 일만 하도록 하자"며 "비 온 뒤 땅이 굳는다고, 이를 전화위복의 기회로 삼아 지선 승리에 올인하겠다"고 했다.
'친청(정청래)계'로 분류되는 문정복, 이성윤 최고위원은 "당원 여론조사 등을 통해 당심을 확인하고 치열하게 토론할 기회조차 충분히 갖지 못한 점은 아쉽다(문정복)", "당원 주권 정당 민주당에서 전체 당원에게 통합의 길을 직접 묻지 못한 점은 아쉽다(이성윤)"면서 당원들을 향한 메시지를 발신했다. 이는 "전당원 투표를 시행하지 못한 점에 대해 당의 주인이신 당원들께 정말 죄송하다(정청래)"는 대표 발언과 맥을 같이 한다.
앞서 '합당 반대' 깃발을 들었던 비당권파 최고위원들은 "저도 당 지도부 일원으로서 송구하다(황명선)", "합당 관련 의견은 달랐지만 당을 사랑하는 마음만은 하나였다(강득구)"였다며 '원팀'을 강조했다. '인민민주주의' 등 발언으로 혁신당과 날을 세웠던 이언주 최고위원은 이날 "당원들 목소리를 적극 대변하고 다소 무리한 일방적 의사결정을 견제하려고 하다 보니 불가피하게 강하게 주장한 경우도 있었다"며 "혹시 당원 동지 여러분과 동료 의원들께 걱정을 끼쳐드렸다면 이 자리를 빌려서 송구하다"고 몸을 낮췄다.
그간 찬반을 명확히 밝히지 않고 중립을 유지해온 박지원 최고위원은 "혁신당에서 포기할 수 없는 DNA라고 외친 사회권, 선진국 토지 공개념, 정치 개혁 의제들 같은 것은 모두 언젠가 우리가 만날 바다 속에 용해되어 있을 가치 중 일부"라며 "(언젠가) 서로를 알아보는 얼굴로 바다에서 다시 만날 것을 믿는다. 이번 합당 논의 과정에 상처를 입으신 많은 분들께 위로와 사과를 전한다"라고 말했다.
조국 "연대가 무슨 의미인지 확인해야"... 박수현 "연대? 어떤 것도 결정되지 않아"
다만 조국 대표는 이날 민주당에 '연대'의 의미를 명확히 해달라고 요구했다. 그는 "양당 간 회동이 이루어지면, 먼저 민주당이 제안한 연대가 '지방선거 선거연대'인지, 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다"며 "'지방선거 연대'가 맞다면 추진 준비위원회에서 선거연대의 원칙과 방법을 정할 것"이라고 말했다.
조 대표는 또 '합당'이라는 단어보다 '연대와 통합'이라는 단어를 더 자주 썼다. 관련해 박병언 조국혁신당 대변인은 기자들과 만나 "(조 대표가) 합당이라는 단어를 쓰지 않고 '지선 이후 통합'이라는 단어를 쓰셨다"며 "일단 이게 의미가 어떻게 달라질지 민주당 쪽 확인이 필요하다, 그 의미에 따라 혁신당 대응도 달라질 여지가 있다"고 해석했다.
민주당 박수현 수석대변인은 이날 최고위 종료 뒤 기자들과 만나, 조 대표 회견에 대해 "높이 평가한다"고 했다. 이어 그는 "현재 조국 대표가 만나자고 제안한 부분이나 이 부분을 위한 소통을 현재 계획하고 있지는 않다"면서도 "조 대표 의지 표명을 알고 있다", "필요한 계기에 소통이 있을 것으로 예상한다"고만 답했다.
다만 그는 같은 날 오전 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "연대는 선거연대를 쉽게 떠올릴 텐데, 선거연대는 합당보다 더 어렵다"라며 "상황이 불확실한 거라서 (당대표가) '선거'를 빼고 연대라고 했다"고 밝혔다. "의원총회 때 의원들 여러 아이디어 중 '극히 제한적인 선거연대' 얘기가 나오긴 했는데 어떤 것도 결정된 것은 없다"는 부연이 뒤따랐다.
6.3지방선거가 약 3개월 20일 앞으로 다가온 가운데, 양당의 지선 기구가 가동되고 후보자들이 출마를 준비 중인 상황에서 단일화 등 연대는 사실상 불가능하다는 의견이 지배적이다. 이에 따라 양당 대표가 '연대'를 말했지만 양당 간 실제 연대가 진행될 수 있을지, 진행된다면 어떤 방식으로 진행될지 아직 불확실한 상황이다.