외국인보호시설 보호 중 사망 26명... 2003년 사례 1건 누락

큰사진보기 ▲전국 외국인보호소 및 보호실별 보호외국인 사망 기록법무부 외국인정책본부가 공개한 전국 외국인보호소 및 보호실별 보호외국인 사망 기록(기관 설립 년도~2025년 7월 말) 통계 자료를 보기 쉽게 도표로 만들었다. ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수출입국외국인사무소법무부 여수출입국외국인사무소 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

전국 출입국관리사무소와 외국인보호시설에서 보호 중 사망한 외국인이 기관 설립 이후 지난해 7월 말까지 모두 26명으로 집계됐다. 그러나 공식 통계에 누락된 사례도 있는 것으로 나타났다화성외국인보호소 방문모임 '마중'은 법무부 외국인정책본부를 상대로 '전국 외국인보호소 및 보호실별 보호외국인 사망 기록(기관 설립 연도~2025년 7월 말)'에 대해 정보공개를 청구했다. 청구 항목에는 사망 연월, 국적, 연령, 성별, 사망 원인, 담당 보호시설 등이 포함됐다.공개된 자료에 따르면 보호 중 사망자는 총 26명이다. 국적별로는 중국인이 12명으로 가장 많았고, 몽골 3명, 터키·나이지리아·튀르키예·미얀마·모로코·카자흐스탄·이란·러시아·우즈베키스탄·태국 국적자가 각각 1명씩이었다. 성별로는 남성 25명, 여성 1명으로 대부분이 남성이었다.사망 원인 중에는 지난 2007년 2월 11일 발생한 여수출입국외국인사무소 화재 참사가 가장 큰 비중을 차지하였다. 당시 3층 보호실 내부에서 발생한 화재로 중국인 9명과 우즈베키스탄인 1명 등 10명이 목숨을 잃었다. 이 밖에도 폐암, 급성 신부전증, 급성 심근경색, 알코올 금단 증후군 등 질환으로 인한 사망과 탈주 시도 중 추락사 등이 포함됐다.2018년 9월 서울남부출입국외국인사무소에서 숨진 몽골인 남성(36)의 경우, 부검 결과 사인이 '미상'으로 기록됐다. 지난해 2월 광주출입국외국인사무소에서는 튀르키예 국적 남성(37)이 '알코올 금단 증후군 소견'으로 사망했으며, 같은 해 5월 춘천출입국외국인사무소에서도 동일한 사유로 중국인 남성(28)이 사망한 사실이 확인됐다.그러나 이번 공개 자료에는 빠진 사례도 드러났다. 자료에는 여수출입국외국인사무소 사망자로 화재 참사 희생자 10명만 기재돼 있지만, 2003년 7월 10일 중국인 W씨(44)가 급성 질환으로 혼수상태에 빠진 뒤 늑장 대응 끝에 사망한 사건도 존재한다.이에 대해 외국인정책본부 관계자는 11일 기자와의 통화에서 "공개한 자료는 현재 보유 중인 기록을 바탕으로 한 것"이라며 "2003년 사례가 왜 누락됐는지 확인해 보겠다"고 밝혔다.이주구금대응네트워크를 비롯한 시민단체들은 외국인 보호시설 내 의료·안전 관리 체계뿐 아니라, 사망 통계 관리의 투명성과 책임성 또한 전면적으로 점검해야 한다고 지적한다. 보호라는 이름 아래 구금된 이들의 죽음이 더 이상 기록의 사각지대에 머물러서는 안 된다는 목소리가 커지고 있다.