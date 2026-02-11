트럼프 공개 비난에도... 미국 올림픽 선수들의 화합 메시지

AD

지난 6일(현지시간) 미국 올림픽 스키 대표 선수 헌터 해스(Hunter Hess, 27)는 "내가 미국을 대표하는 건 복잡한 감정을 불러일으킨다"며 말문을 열었다. 이어 그는 "내가 그다지 좋아하지 않는 일들이 많이 벌어지고 있다"며 미국의 현 상황에 대한 의견을 밝혔다.또한 "내가 성조기를 달고 있다고 해서 미국에서 벌어지고 있는 모든 일을 대변하는 것은 아니다"라고 말해 트럼프 행정부의 반이민 정책으로 발생한 폭력사태와 선을 긋는 모습을 보였다. 현재 미국에서는 ICE(이민세관집행국) 요원들의 반이민자 정책 집행 과정에서 발생한 자국민 총격 사망 사건으로 전국에서 연일 시위가 이어지고 있다.이에 대해 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 해스를 '진짜 패배자'라며 공개 비난했다. 또한 해스의 발언을 '이번 동계 올림픽에서 조국을 대표하지 않겠다'는 의미로 왜곡해 해석한 뒤, "만약 그렇다면 그는 팀에 지원조차 하지 말았어야 했고, 그런 사람이 미국 대표팀에 소속되어 있는 것은 안타까운 일"이라고 말했다. 자국 대표로 올림픽에 출전한 선수가 국가의 현 상황에 대해 소신 발언을 한 것을 두고, 국가를 대표하는 지도자가 이를 공개적으로 비난한 셈이다.그러자 9일, 해스는 트럼프 대통령이 자신을 '진짜 패배자'라고 표현한 것에 대응하듯 보이는 글을 소셜미디어에 올렸다. 그는 "나는 내 조국을 사랑한다. 미국에는 훌륭한 점이 많지만, 항상 개선할 부분이 존재한다"라며 미국의 문제 상황을 완곡히 지적했다. 이어 그는 "이 나라를 놀랍게 만드는 요소 중 하나는 우리가 그런 점을 지적할 권리와 자유를 가지고 있다는 것이다"라며 미국 수정 헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유를 언급했다.해스는 또 "올림픽의 가장 좋은 점은 사람들을 하나로 모아준다는 것이다. 사회가 분열되어 있는 지금, 그 어느 때보다 이러한 화합이 필요하다. 다음 주 미국 대표팀으로 출전하게 되어 정말 기쁘다"고 밝혔다. 트럼프를 직접적으로 언급하지는 않았지만, 자신을 향한 비난과 '대표팀 소속이 안타깝다'는 발언에 재치 있게 대응한 것으로 평가된다.같은 날, 이탈리아 리비뇨에서 열린 기자회견에서 한국계 미국 스노보드 대표 선수 클로이 김(26)은 트럼프 대통령가 해사를 공개 비난한 것에 대한 입장을 묻는 질문을 받았다. 그는 "부모님이 이민자이기 때문에 이번 일은 저에게도 매우 와닿았다. 이런 시기에는 하나로 뭉쳐 서로를 지지하는 것이 중요하다고 생각한다"며 미국 상황에 대한 자신의 의견을 밝혔다.이어 "미국을 대표하게 되어 정말 자랑스럽다. 미국은 내 가족과 나에게 많은 기회를 주었지만, 동시에 현재 상황에 대해 목소리를 낼 권리가 있다고 생각한다"라며 표현의 자유를 강조했다. 마지막으로 그는 "사랑과 연민으로 앞장서야 하며, 그런 모습이 더 많이 보여야 한다"며 해스의 발언을 지지했다.트럼프는 이처럼 자신과 의견이나 생각이 다른 사람들을 멸시하는 태도를 노골적으로 일관성 있게 드러내고 있다. 그는 지난해 11월, 제프리 엡스타인 파일과 관련해 질문한 <블룸버그> 뉴스 백악관 특파원 캐서린 루시 기자에게 "조용히 해, 돼지야!(Quite Piggy)"라며 모욕했다.같은 해 12월에는 CNN 기자 캐이틀린 콜린스에게 "멍청하고 불쾌하다"고 공개 비난했다. 캐서린 루시가 앱스타인 유족에게 전달할 말을 묻자 트럼프는 "당신은 최악의 기자다. CNN 시청률이 안 나오는 것은 당연하다. 당신 같은 사람들 때문이다"라며 기자와 소속 방송국을 깎아내렸다. 질문에 대한 답을 회피하고, 상대방을 공격하는 방식으로 곤란한 상황을 벗어나는 것은 트럼프의 전략적 방식으로 평가된다.게다가 자신을 풍자하는 토크쇼 진행자와 코미디언들을 공격하고 프로그램을 폐지하도록 압력을 행사하기도 했다. 그러나 해스와 클로이 김은 상대를 공격하지 않고, 자신의 목소리 속에 '사랑'과 '화합', '연민'의 메시지를 담아 대응했다.이번 사건은 단순한 스포츠 논쟁을 넘어 권력자와 의견이 달라도 사회적 책임과 목소리를 낼 수 있음을 보여준다. 올림픽이라는 무대를 넘어, 해스와 클로이 김의 사례는 표현의 자유와 공적 논의를 지켜내야 함을 상기시키며, 시민으로서 권리와 책임을 고민하게 만든다.