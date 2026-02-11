초보 농사꾼 부부가 '싹'을 위해 지극정성으로 한 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고추씨 파종을 하기 전 온도를 높이기위해 이불을 덮음비닐하우스 안 바닥과 공기온도를 높이기 위해 이불을 덮어줌 ⓒ 김희 관련사진보기

"여보 어떻게 해, 집에서 고추 모종 키운다고 글 두 편 쓴 거 오마이뉴스 구독자 4천 여명이 읽었단 말이야..."

"뭐가 잘못됐지? 하라는 대로 다 했는데… 온도도 적당했고, 습도도 괜찮았고…"

큰사진보기 ▲발아하지못한고추씨앗들바닥온도가 낮아 씨앗들이 결국 발아하지못했다 ⓒ 김희 관련사진보기

"여보 다시 연구하자. 우린 찐마늘도 해봤잖아… 실패해도 재밌었잖아."

큰사진보기 ▲눈속에서 올라온 마늘촉240225 주말텃밭에 눈이온 후 눈사이로 올라온 마늘싹들 ⓒ 김희 관련사진보기

"이거 찐마늘이야…? 그래서 더 맛있네."

큰사진보기 ▲고추씨앗 파종후10일차(2월10일)저면관수하고 다시 트레이를 비닐하우스 안으로 옮겨 식물led등 11개로 빛을 쬐준다 ⓒ 김희 관련사진보기

"다시 시작, 날을 잡자. 좋은 날로."

"2월 1일에 파종(트레이에 씨를 심는 것)하자. 파종 날짜 계산하기도 좋으니…"

큰사진보기 ▲고추씨앗 파종후 9일차(저면관수 전)파종하고 9일차에 떡잎이 나왔다 600개중 593개가 정상적인 떡잎을 보인다 ⓒ 김희 관련사진보기