정동영 "무인기 북한 침투 관련, 북측에 깊은 유감"

정동영 통일부 장관이 민간인이 저지른 무인기 침투와 관련하여 북한에 유감을 표명했다.정 장관은 10일 저녁 서울 명동성당에서 열린 '1500번째 민족의 화해와 일치를 위한 미사' 축사를 통해 "이재명 정부는 남북 간 상호 인정과 평화공존을 추구한다"면서 "이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련하여 북측에 대해 깊은 유감을 표하는 바이다"라고 말했다.민간인이 연루된 무인기 사건과 관련해 정부 고위당국자가 북한에 유감을 표한 것은 이번이 처음이다.이날 미사에서 정 장관은 "오늘 군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 '접경지역에서 북으로 무인기를 날린 민간인들과 이들의 행위에 관여한 혐의가 있는 현역 군인과 국가정보원 직원을 입건하고 압수수색을 벌였다"고 밝혔다.정 장관은 윤석열 정부 당시 드론작전사령부가 평양 등지에 무인기를 보낸 사건도 언급했다.그는 "지난 정권은 2024년 10월 군대를 동원해 무려 11차례에 걸쳐 18개의 무인기를 북한에 보내 대남 공격을 유도했다"며 "자칫 전쟁이 날 뻔했던 무모하고 위험천만한 행위였으며, 두 번 다시 있어서는 안 될 대단히 불행한 사건"이라고 평가했다.정 장관은 "북측은 2020년 서해공무원 피격사건 당시 최고 지도자가 직접 남녘 동포들에게 '대단히 미안하게 생각한다'는 사과 의사를 밝힌 바 있다"면서 "(2015년 8월) 목함지뢰로 인해 우리 군인들이 부상당한 행위에 대해서 깊은 유감을 표명하고 재발 방지 약속을 한 바도 있다"고 설명했다.그러면서 "'지상·해상·공중에서의 적대 행위를 전면 중지'하기로 약속한 '9·19 군사합의'가 하루빨리 복원되어야 한다"며 "'공중에서의 적대 행위'는 지금 당장이라도 중단해야 할 것"이라고 강조했다.특히 정 장관은 "오늘은 개성공단의 문이 닫힌 지 꼭 10년이 되는 날"로 "공단의 일방적 중단과 폐쇄는 남북 간의 신뢰를 무너뜨리는 국민들의 마음에 깊은 상처를 남긴 어리석은 결정"이라고 말했다.통일부는 10일 오전에도 박근혜 정부의 공단가동 전면중단 결정에 대해 "남북 간 상호 신뢰 및 공동성장의 토대를 스스로 훼손하는 자해 행위"로 규정하고 '유감'을 표명하는 입장을 발표한 바 있다.정 장관의 이날 유감 표명은 북한과 대화 재개를 꾀하려는 노력의 일환으로 풀이된다.앞서 지난 1월 13일 무인기 침투와 관련해 김여정 북한 노동당 부부장이 "서울 당국이 사과해야 한다"고 주장하자, 다음 날 정 장관은 군·경 합동조사 TF 수사 결과에 따라 "상응 조치를 취하게 될 것"이라고 밝힌 바 있다.통일부 당국자는 정 장관이 유감을 표명한 '무인기 침투'는 최근 민간인이 무인기를 북한으로 날린 사건에 국한된다고 설명했다.군·경 합동조사 TF는 무인기 제작 스타트업을 운영하며 2025년 9월과 지난 1월 북한으로 무인기를 날린 대학원생 오아무개씨 등 민간인 3명과 현역 군인 3명, 국정원 직원 1명을 수사하고 있다.