경찰차 보고 가슴이 덜컥, 움츠러드는 이민자의 삶

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲막연한 두려움. ⓒ majesticlukas on Unsplash 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그, 브런치에도 실립니다. 미국 노스캐롤라이나에서의 개인 경험입니다.

미국 트럼프 대통령의 불법 이민자 단속 정책은 멈추지 않고 있다. 문제는 그 단속이 '불법 이민자' 단속을 넘어 어느새 '이방인' 전체를 향하고 있다는 점이다. 국적이나 인종, 심지어 시민권 여부조차 확실한 구분이 되지 않는다. 최근엔 백인 시민이 오인 체포되고, 총격 사건으로 번진 일들이 뉴스에 오르내린다.단속의 주요 표적은 불법 이민자들이라고 하지만, 합법 이민자 역시 언제든 현장에서 체포될 수 있다는 불안 속에 있다. 한인 변호사들은 늘 영주권이나 시민권을 반드시 몸에 지니고 외출하라고 조언한다. 불심검문에도, 불법적 검문에도 시민의 자격을 증명해야 하는 시대, 피부색과 언어만으로 체포될 수 있는 사회에서 우리는 스스로를 증명해야 한다.내가 사는 노스캐롤라이나에서는 지난해 11월, 주 최대 도시 샬럿에서 대대적인 단속이 벌어졌다. 한국계 한 슈퍼마켓도 피해를 입었다. 국경순찰대가 들이닥쳐 매장 직원들을 밖으로 끌어냈고, 남미계 직원 한 명은 콘크리트 바닥에 얼굴이 짓눌렸다. 카트를 정리하던 직원들이 연행됐다. 불안감에 절반 가까운 직원이 출근하지 못했다는 소식에, 나는 뉴스를 멍하니 보며 마음이 무거웠다.며칠 전, 어린이집에서 아이를 데리고 돌아오던 길이었다. 늘 조용하던 거리에서 경찰차 SUV 세 대가 줄지어 순찰하고 있었다. 평소 거의 경찰을 보기 힘든 길이다. 특히 SUV는 더욱 보기 힘든데 세대가 동시에 같이 순찰하고 있는 모습이었다. 경찰의 임무가 이민자 단속은 아니지만, 그날따라 가슴 한쪽이 덜컥 내려앉았다. 신호등조차 없는 작은 사거리에서 걸음을 멈췄다. 경찰이 '먼저 건너라'는 손짓을 했지만 발이 쉽게 떨어지지 않았다.순간, '혹시 아이와 함께 끌려가면 어쩌지?' 하는 두려움이 스쳤다. 유모차에 앉아 있는 두 살배기 아이가 걱정되었다. 경찰은 미소를 지으며 다시 손짓했고, 나는 감사의 인사를 하며 길을 건넜다. 별일 아닌 순간처럼 보였지만 그 짧은 긴장감은 정말 오랫동안 남았다. 사회의 한 구성원이 매일 이런 불안을 품고 산다면...미국은 지금 세계의 문을 닫고 있다. 트럼프는 최근 외국인에 대한 대출을 제한하겠다는 조치까지 내놓았다. 자영업자와 소상공인을 위한 미국 중소기업청의 대출을 시민권자로 제한하겠다는 방침이다. 한인 사회는 다시 얼어붙었다. 이미 단속 강화로 외출이 조심스러워진 상황에 경제적 제약까지 겹치니, 삶은 점점 움츠러든다.일본에 살던 시절에도 나는 소수였다. 하지만 일상은 평온했다. 그러나 지금의 미국은 다르다. 총기 사고의 공포, 예기치 않은 인종차별적 시선, 그리고 언제든 체포될 수도 있다는 막연한 두려움이 그림자처럼 따라붙는다. 이제 미국의 중간선거가 다가오고 있다. 그 결과는 이민자들의 삶을 바꿔 놓을 것 같다. 그것이 빛이 될지, 더 짙은 어둠이 될지는 아직 모른다. 트럼프의 강한 나라는 자신들만의 국가인것만 같다.역사는 늘 요동치며 흐른다. 그래서 역사 공부를 즐기는 나에겐 이런 변화가 전혀 낯설지만은 않다. 다만 두 아이의 아빠로서, 이 격변의 시대를 살아갈 다음 세대를 떠올리면 마음이 무겁다. 세상의 불안이 곧 아이들의 미래에 그늘을 드리울까 두렵다. 오늘도 작은 안도와 조용한 숨을 고르며 하루를 넘긴다.