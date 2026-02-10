정청래 "지방선거 전 합당 논의 중단...민주당·혁신당 당원께 사과"

▲더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 결과를 발표하고 최고위원들과 악수하고 있다. 2026.2.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기