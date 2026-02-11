인연은 사라지지 않는다, 다만 각자의 시간을 살고 있을 뿐

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

한 달에 한 번씩 만나는 모임이 있다. 늘 보던 얼굴들이고, 굳이 근황을 길게 묻지 않아도 서로의 시간을 대충은 짐작하는 사이다. 이번 모임에는 원래 함께하던 동생 한 명이 일이 있어 오지 못했고, 대신 다른 동생 부부가 나왔다. 그리고 이번 달부터, 예전부터 알고 지냈던 한 언니가 이 모임에 함께하고 싶다며 자리를 빛내주었다.그 언니와는 한때 참 자주 붙어 다녔다. 말하지 않아도 통하던 시절이 있었고, 연락이 뜸해진 뒤에도 마음 한편에 늘 남아 있던 사람이었다. 어느 순간부터 각자의 삶이 바빠지면서 자연스럽게 멀어졌고, 그러다 이렇게 다시 만났다. 반가웠다. 그리고 이상하게도, 어색하지 않았다.생각해보면 인연이라는 건 참 묘하다. 늘 곁에 있을 것 같던 사람은 어느 날 멀어지고, 다시는 볼 수 없을 것 같던 사람은 전혀 다른 모습으로 돌아온다. 그 사이 우리는 각자의 자리에서 살아냈고, 버텼고, 조금은 단단해졌다.요즘은 관계가 쉽게 끊어진다. 연락이 없으면 마음도 멀어진 것 같고, 한 번의 침묵이 끝을 의미하는 것처럼 느껴진다. 그래서 다시 손을 내미는 일은 점점 더 용기가 필요해진다. 괜히 거절당할까 봐, 혹은 예전의 내가 떠올라 민망할까 봐.하지만 이번 모임에서 나는 알게 되었다. 멀어졌던 게 아니라, 잠시 각자의 삶을 살아내느라 흩어졌을 뿐이라는 것을. 다시 만난 사람들은 예전보다 말수가 줄었을지 몰라도, 그만큼 서로를 존중할 줄 알게 되어 있었다. 괜히 묻지 않고, 굳이 설명하지 않아도 되는 여유가 생겼다.지금 내 곁에서 나를 도와주고 있는 활동보조 친구도 그렇다. 우리는 가족도 아니고 오래된 친구도 아니지만, 매일의 시간을 함께하며 서로의 리듬을 알아간다. 인연은 꼭 오래 알아야 깊어지는 건 아니라는 걸, 요즘 나는 사람들을 통해 배우고 있다.나이가 들수록 인연은 줄어드는 줄 알았다. 하지만 꼭 그렇지만은 않은 것 같다. 오히려 다시 만날 준비가 된 사람만 남고, 그 관계는 이전보다 훨씬 단단해진다. 억지로 붙잡지 않아도, 애써 증명하지 않아도 된다.어쩌면 인연이란, 서로를 붙잡는 일이 아니라 다시 만날 수 있을 만큼 각자의 삶을 잘 살아내는 일인지도 모르겠다.