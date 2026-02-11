AI 시대, 우리가 모르는 기술의 진짜 무게

큰사진보기 ▲<파워 메탈>은 AI·디지털 시대를 떠받치는 금속 자원의 현실을 추적한 탐사 논픽션이다. ⓒ 까치(까치글방) 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리가 매일 사용하는 스마트폰은 보이지 않는 자원 채굴과 전자 폐기물의 세계와 연결되어 있다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 과학의 이면을 들여다보는 글쓰기를 좋아하는 과학교사 입니다. 기술 발전과 소비, 전자 폐기물 문제에 대한 독자들의 다양한 경험과 의견을 듣고 싶습니다. 오래 된 전자기기를 어떻게 처리하고 있는지, 지속가능한 소비에 대해 어떤 고민을 하고 있는지도 함께 이야기해 주시면 좋겠습니다.

휴대폰과 태블릿을 정리하다 보면 이상하게 버리지 못하는 기기들이 남는다. 교실에서도 비슷한 장면을 자주 본다. 학생들은 새 기기 이야기를 누구보다 빠르게 공유하고, AI 기능이 추가된 최신 모델을 자연스럽게 일상의 일부로 받아들인다.과학 교사로서 나는 그 속도를 부정하지 않는다. 기술은 분명 우리 삶을 넓히고, 교육의 가능성을 확장한다. 문제는 우리가 그 속도를 따라가느라 질문을 놓치고 있다는 점이다. 이 전자 기기들은 결국 어디로 가는가, 그리고 무엇으로 만들어졌는가. 빈스 베이저의 <파워 메탈>(2025년 7월 출간)은 바로 그 질문을 정면으로 다루는 책이다.이 책은 스마트폰, 전기차, 배터리, AI 인프라를 떠받치는 리튬, 구리, 니켈, 코발트, 희토류 같은 핵심 금속의 세계를 추적한다. 우리는 흔히 '온라인' 혹은 '클라우드(데이터 저장소 지칭)'라는 이름 때문에 디지털 시대를 비물질적 세계로 착각한다. 하지만 그 실체는 땅을 파헤쳐야만 얻을 수 있는 엄청난 양의 물리적 자원이다.저자는 칠레의 리튬 염호, 아프리카의 광산, 전자 폐기물이 모이는 시장까지 직접 취재하며 우리가 사용하는 작은 기기 하나가 지구 반대편의 환경과 노동 현실과 어떻게 연결되는지 보여준다. 구리 전선을 지키다 목숨을 잃은 경비원, 열악한 환경에서 채굴하는 광부, 생태계 파괴를 우려하는 원주민 공동체, 폐기물을 분류하는 노동자들의 이야기는 기술 발전의 이면을 선명하게 드러낸다.이 책이 중요한 이유는 기술을 비난하지 않으면서도 그 대가를 숨기지 않는 데 있다. 우리는 편리함을 소비하지만 그 비용은 다른 장소와 다른 사람에게 남는다. 편리함이 외주화된 셈이다.AI 시대는 이 문제를 더 크게 만든다. 데이터센터, 서버, 반도체, 배터리 산업은 보이지 않는 곳에서 더 많은 금속과 에너지를 요구한다. 친환경 기술이라고 부르는 전기차와 태양광 역시 자원 채굴과 폐기물 문제에서 완전히 자유롭지 않다. 지속가능 개발이라는 구호는 분명 필요하지만, 그 과정이 자동으로 친환경이 되는 것은 아니다.<파워 메탈>은 바로 이 모순을 직시하게 만든다. 기술이 얇아질수록 채굴은 더 깊어지고, 소비가 빨라질수록 폐기물은 더 늘어난다. 과학 교사로서 학생들에게 과학은 정답의 집합이 아니라 '선택'의 문제라는 이야기를 자주 한다. 이 책은 그 말을 현실로 끌어내린다. 우리는 무엇을 알고 소비하고 있는가, 그리고 어떤 미래를 선택하고 있는가.저자는 공포를 조장하지 않는다. 대신 지금 당장 가능한 행동을 제안한다. 전자 폐기물을 적극적으로 재활용하고, 고장 난 기기에 새로운 생명을 불어넣어 재사용 하고, 가능한 소비를 줄이라는 것이다. 이것은 기술을 거부하자는 메시지가 아니라 기술을 이해하자는 요청에 가깝다.교실에서 학생들과 AI 도구를 활용하며 느끼는 감정도 비슷하다. 새로운 기술은 흥미롭고 유용하지만, 동시에 그것이 남기는 흔적을 생각하지 않는 교육은 반쪽짜리일 수밖에 없다. 우리는 더 똑똑한 기계를 만들고 있지만, 그 기계를 둘러싼 윤리와 환경에 대한 감수성은 아직 따라가지 못하고 있다.방학은 많은 사람들이 새 출발을 준비하는 시기다. 바로 이 시점에 <파워 메탈>은 좋은 질문을 던진다. 우리가 손에 쥔 스마트폰은 가볍지만, 그 안에 담긴 자원의 역사까지 생각하면 결코 가벼운 물건이 아니다. 이 책은 기술을 멈추라고 말하지 않는다. 대신 우리가 얼마나 알고 사용하고 있는지 정면으로 묻는다.AI 시대를 살아가는 독자에게 필요한 것은 더 빠른 기계가 아니라, 그 기계의 출발점과 끝을 이해하려는 태도다. 방학이 끝나기 전에 이 책을 읽어야 하는 이유는 분명하다. 기술의 미래를 이야기하기 전에, 우리가 서 있는 현재의 무게를 더 이상 가볍게 넘길 수 없기 때문이다. 이제는 그 무게를 제대로 체감하고, 우리가 어떤 선택 위에 서 있는지 스스로 직면해야 할 시간이다.