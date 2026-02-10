홍성 회전교차로 3중 추돌사고, 부상 2명

▲10일 오후 5시 15분경 홍성 버스터미널 인근 회전교차로에서 SUV 2대와 승용차 1대가 충돌하는 교통사고가 발생했다. 이 사고로 SUV와 승용차 운전자 등 2명이 부상해 병원으로 후송됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기