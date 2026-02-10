홍성 회전교차로 3중 추돌사고, 부상 2명

10일 오후 5시 15분경 홍성 버스터미널 인근 회전교차로에서 SUV 2대와 승용차 1대가 충돌하는 교통사고가 발생했다.
사고가 발생하면서 경찰차 2대, 구급차 2대, 소방차 3대, 견인차 등이 현장에 출동했다.
이 사고로 SUV와 승용차 운전자 등 2명이 부상해 병원으로 후송됐다.
승용차 운전자 1명은 운전석이 심하게 찌그러져 출동한 119구조대에 의해 구조됐다.
3중 충돌사고로 회전교차로와 내포신도시, 예산 방면과 홍성읍내로 이어지는 도로 일대가 퇴근 시간과 겹치면서 심한 정체를 빚었다.
사고 운전자와 목격자에 따르면 회전교차로에서 예산 방향으로 진행하던 SUV를 뒤따라오던 또 다른 SUV가 충돌하면서 교통섬을 넘어 예산에서 회전교차로에 진입하던 승용차를 충격한 것으로 추정된다.
경찰은 블랙박스와 운전자 진술을 통해 정확한 사고 원인을 조사중이다.
한편, 교통사고가 발생한 회전교차로는 지난 2021년 12월 홍성역에서 내포신도시 첨단산업단지 진입도로 3.97㎞를 개통하면서 신설한 곳이다.
그러나, 도로가 개통된 후 회전교차로에서 교통사고가 자주 발생하면서, 운전자들은 서로의 과실을 두고 실랑이를 벌이는 등 부작용이 잇따랐다(관련기사: 하루 한 대꼴... 홍성역 회전교차로 사고에 예방책 요구 빗발
https://omn.kr/25sh8).
그러면서 최근 차선을 넓히는 등 개선 공사를 했으나 여전히 사고는 발생하고 있다.